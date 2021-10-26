疫苗抽獎｜食衞局公務員奪廠商會100萬簽帳額　將買明哥飯券幫人

廠商會「有種．有賞」疫苗終極大抽獎100萬元信用卡簽帳額得獎者曝光，於食衛局工作的公務員曾小姐獲得大獎，今日（26日）現身廠商會活動。得到大獎的她談到，得到「好運」氣後與人分享，將到深水埗找「深水埗明哥」陳灼明買飯券，「買飯券實際幫到人。」



曾小姐提到中獎一刻的感受時說，抽獎當日沒有收看直播，翌日收到廠商會職員致電，她接聽電話一刻感到驚訝，「我冇唔相信佢，因為個職員講嘢好誠懇。」



▼廠商會「有種有賞」疫苗獎賞計劃兩輪抽獎禮品▼



自言無中獎運：得到獎要做啲善事

新冠肺炎疫情持續，不少商營機構早前因為響應政府呼籲市民接種疫苗，紛紛推出疫苗接種抽獎。廠商會「有種．有賞」疫苗終極大抽獎100萬元信用卡簽帳額得獎者曝光，於食衞局工作的公務員曾小姐獲得大獎，她説一向抽獎運「唔太好」，最多只在飲宴中得到「枱獎」，能夠獲得大獎感到非常高興。

她說，每年都有捐錢予宣明會、無國界醫生，得獎之後會「折現」去深水埗，向「深水埗明哥」買飯券，她認為可實際幫到人。

得到獎要做啲善事，捐錢畀明哥。其他大型機構本身好多捐獻，買飯券實際幫到人。 廠商會100萬元簽帳額得主曾小姐

曾小姐讚賞明哥，「我哋一向默默地協助有需要人士，佢嘅付出令人深受感動。」她表示也會向陳校長免費補習天地捐錢，協助有需要的家庭。其餘的金額，部份會購買點心西餅等與所有同事一齊分享，及留在本地消費之用。

有協助統籌抗疫工作 非為抽獎打疫苗

本身為食衛局職員的曾小姐續說，自己為文職人員，在後勤工作，但疫情以來，由於人手不足，不少同事需要到不同中心協助統籌，她也有到政府總部的中心協助統籌工作，因而有所感受。

她表示，丈夫於4月接種疫苗後，眼見他沒有特別的副作用，她也於6月中接種復必泰疫苗，第二針時曾經輕微發燒，不過短時間內已經康復。她強調非為抽獎而打疫苗，「係有得去唔同機構抽獎，但絕對唔係因為抽獎而打針，只係廠商會嗰個手續方便。」

廠商會史立德：我哋係好公道

提到中獎一刻的感受時，她説抽獎當日沒有收看直播，至翌日有廠商會職員致電，她接電話一刻感到驚訝，「我冇唔相信佢，因為個職員講嘢好誠懇。」負責頒獎的廠商會主席史立德聞言則説：「得獎者真係唔知結果㗎，我哋係好公道。」