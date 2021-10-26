疫苗抽獎｜食衞局公務員奪廠商會100萬簽帳額　將買明哥飯券幫人

撰文：梁煥敏
出版：更新：

廠商會「有種．有賞」疫苗終極大抽獎100萬元信用卡簽帳額得獎者曝光，於食衛局工作的公務員曾小姐獲得大獎，今日（26日）現身廠商會活動。得到大獎的她談到，得到「好運」氣後與人分享，將到深水埗找「深水埗明哥」陳灼明買飯券，「買飯券實際幫到人。」

曾小姐提到中獎一刻的感受時說，抽獎當日沒有收看直播，翌日收到廠商會職員致電，她接聽電話一刻感到驚訝，「我冇唔相信佢，因為個職員講嘢好誠懇。」

▼廠商會「有種有賞」疫苗獎賞計劃兩輪抽獎禮品▼

自言無中獎運：得到獎要做啲善事

新冠肺炎疫情持續，不少商營機構早前因為響應政府呼籲市民接種疫苗，紛紛推出疫苗接種抽獎。廠商會「有種．有賞」疫苗終極大抽獎100萬元信用卡簽帳額得獎者曝光，於食衞局工作的公務員曾小姐獲得大獎，她説一向抽獎運「唔太好」，最多只在飲宴中得到「枱獎」，能夠獲得大獎感到非常高興。

她說，每年都有捐錢予宣明會、無國界醫生，得獎之後會「折現」去深水埗，向「深水埗明哥」買飯券，她認為可實際幫到人。

得到獎要做啲善事，捐錢畀明哥。其他大型機構本身好多捐獻，買飯券實際幫到人。
廠商會100萬元簽帳額得主曾小姐

曾小姐讚賞明哥，「我哋一向默默地協助有需要人士，佢嘅付出令人深受感動。」她表示也會向陳校長免費補習天地捐錢，協助有需要的家庭。其餘的金額，部份會購買點心西餅等與所有同事一齊分享，及留在本地消費之用。

有協助統籌抗疫工作　非為抽獎打疫苗

本身為食衛局職員的曾小姐續說，自己為文職人員，在後勤工作，但疫情以來，由於人手不足，不少同事需要到不同中心協助統籌，她也有到政府總部的中心協助統籌工作，因而有所感受。

她表示，丈夫於4月接種疫苗後，眼見他沒有特別的副作用，她也於6月中接種復必泰疫苗，第二針時曾經輕微發燒，不過短時間內已經康復。她強調非為抽獎而打疫苗，「係有得去唔同機構抽獎，但絕對唔係因為抽獎而打針，只係廠商會嗰個手續方便。」

廠商會史立德：我哋係好公道

提到中獎一刻的感受時，她説抽獎當日沒有收看直播，至翌日有廠商會職員致電，她接電話一刻感到驚訝，「我冇唔相信佢，因為個職員講嘢好誠懇。」負責頒獎的廠商會主席史立德聞言則説：「得獎者真係唔知結果㗎，我哋係好公道。」

疫苗抽獎｜信和抽20人各送廿萬獎學金　最年輕12歲得獎︰期待旅行疫苗抽獎｜機管局送5萬張日本、南韓、泰國機票　即查中獎名單疫苗抽獎｜信和送400萬獎學金　20位幸運兒誕生　即查得獎者名單疫苗抽獎｜戲院商會全年睇戲套票幸運兒出爐　有個年齡群組又中獎疫苗抽獎｜總商會最後一輪抽獎結果出爐　即睇自己有無獎疫苗抽獎｜金記冰室一世免費抽獎　得獎者：食一世都唔厭疫苗抽獎｜珠寶聯盟送1卡鑽石　幸運兒是愛妻號：送畀老婆開心吓疫苗抽獎｜廠商會終極抽獎100萬簽帳額得主誕生　即睇誰是幸運兒疫苗抽獎│恒基逾100萬元60両實金得獎名單出爐！　即睇中獎全名單疫苗抽獎｜恒地9999實金大抽獎得獎者揭盅　即睇頭獎幸運兒係咪你
疫苗抽獎
廠商會
明哥
新冠肺炎
新冠疫苗
中國科興
疫苗
疫苗接種
復必泰疫苗
BioNTech復必泰疫苗
食衞局
公務員