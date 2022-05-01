公務員合作社｜盛德街/馬頭涌道項目已收9成單位　部份業主已買樓

市建局早前應政府邀請，於九龍城區物色兩個公務員建屋合作社項目作試點，預計重建後可增加至3,000個單位，當中有1,000屬公營房屋。

市建局行政總監韋志成今日（1日）發表網誌，稱當中盛德街／馬頭涌道試點項目的進度較快，直至上月底，項目涉及155個業權中，超過九成的物業業主已接納其收購建議。至於另一試點靠背壟道/浙江街項目，他稱未散社的合作社樓宇單位，佔單位總數4成，是否要交政府收地存在一定的未知數和難度，但強調仍會以最大的努力協助社員散社。



市建局早前指，盛德街/馬頭涌道項目地盤總面積5,160平方米，重建後可提供640伙，但不設公營房屋。（資料圖片／梁鵬威攝）

韋志成表示，盛德街項目涉及9個合作社，其中8個在市建局開展項目前已經解散，而餘下一個則仍未解散，涉及12個單位，部份社員身處海外。市建局指出，他們提供免費法律顧問支援服務，故12位社員很快便成功召開大會，一致通過散社決定。

已發放現金補償和特惠津貼

韋志成亦指，早前已向盛德街項目接受收購方案的140多戶的業主，發放現金補償和特惠津貼。部分業主在收到現金補償後，陸續在不同地區購買私人單位作替代居所。

而除了提供現金補償外，業主亦可選擇重置方案。市建局指，在已接受收購的合資格業主中，共43名業主選擇重置單位認購方案，其中約一半選擇專屬安置屋邨的資助出售單位，其餘則認購煥然壹居，或日後在原址興建的新項目「樓換樓」單位。此外，他們亦可認購屬現樓的煥然壹居，至今共9名業主成功揀選單位，並簽署臨時買賣合約。

特首林鄭月娥於2018年施政報告提出重建公務員合作社。（資料圖片／梁鵬威攝）

仍有9個單位業權未被收購

不過，市建局亦指，雖然盛德街項目進度較快，惟仍有9個單位的業權未成功收購，當中涉及一些較複雜的個案，例如有單位的原社員過世後，後人仍未辦好遺產繼承手續；部份家庭涉及多個分支家庭，各成員就如何處理散社後的合作社物業，仍未達成共識，部份個案或要交由法庭裁決。

他們指，針對上述情況，市建局職員會與有關住戶再作溝通，若他們表明有意接受收購，市建局會彈性處理，例如延長其收購方案的有效期限。至於少數無法處理的個案，便須透過政府收地，才能按照既定的程序收回物業，再按政府政策處理補償，倘他們拒絕交還單位，將需按法律程序跟進。

靠背壟道/浙江街項目的地盤面積逾1.6萬平方米，當現址的公務員合作社重建後，可提供約2,500個單位，當中有1,000伙為公營房屋。（資料圖片／梁鵬威攝）

靠背壟道項目四成單位未散社 未知是否交政府收地

至於靠背壟道的另一個試點項目，韋志成承認，協助處理合作社散社事宜，仍極具挑戰，而項目共有約460個單位，當中屬於未散社的合作社樓宇單位，佔單位總數4成。

他指，即使市建局向該6成已散社單位的業權發出收購建議並悉數獲接受，但仍要面對項目內仍有4成未散社樓宇單位並未能收購的情況，故項目是否在此情況下提交予政府展開收地程序，存在一定的未知數和難度，但強調團隊仍以最大的努力，協助靠背壟道項目社員散社。

西灣河一帶公務員合作社樓宇 大部份業主皆表達希望重建意向

韋志成又指，市建局於去年底在港島東區針對西灣河舊區一帶，向有關業主進行首個「市區更新需求先導調查」，了解業主對其單位或樓宇未來納入舊區更新方面的意見，例如是否希望重建，或進行樓宇復修工程等，調查範圍內亦包括一些公務員建屋合作社樓宇。根據初步資料顯示，分別有近80%已解散合作社及超過90%仍未散社的合作社社員，表示希望其樓宇能得到重建。

韋志成稱，從上述盛德街及靠背壟道兩個項目可見，解散合作社是推展重建公務員建屋合作社樓宇試點項目的關鍵，故會深入研究西灣河「市區更新需求先導調查」有關公務員合作社樓宇社員意見所得的啟示，向政府建議日後處理其他重建公務員建屋合作社樓宇的方向。