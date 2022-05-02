確診大廈｜回落至2451幢 火炭御龍山、將軍澳Monterey重新上榜
撰文：梁思行
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經過一連幾日勞動節假期，本港疫情續漸回落，根據衞生防護中心最新公布的5月1日確診者居住大廈名單，數目共有2,451幢，比前日（4月30日）少105幢。18區之中，只有沙田區和九龍城區繼續有增加，包括火炭御龍山、美田邨美秀樓、顯徑邨顯運樓等。另外，將軍澳Monterey、上水芬園警察宿舍、及天寰天海匯3座等都有新增確診患者。
▼過去14日內曾出現確診患者的大廈▼
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衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日上榜的大廈回落至2,451幢，比起前日少105幢，各區大廈的確診者有明顯數字回落。不過，18區之中，只有沙田區、九龍城區分別新增有5幢及3幢。
▼5月1日確診大廈全名單▼
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沙田區共有249幢上榜，比前日增多5幢，分別是火炭御龍山、美田邨美秀樓、顯徑邨顯運樓。
九龍城區方面，共有130幢大廈出現患者，比前日有輕微上升多3幢，新增海逸豪園12座、巴富洋樓及天寰天海匯3座。
至於西貢區雖然大部分有確診患者大廈已脫離14日確診名單內，不過對比前日大廈，將軍澳Monterey曾於兩周前有確診患者，不過昨日亦重新上榜。另外，西貢半見村亦新增於5月1日名單。
▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼
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