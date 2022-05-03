東鐵過海｜消息︰5.15通車紅磡5分鐘到會展　九龍塘往金鐘慳4分鐘

【東鐵／沙中線】港鐵東鐵線過海段原訂於今年6至7月通車，據悉，港鐵今日召開記者會，公布可提前在5月15日通車，成為本港第四條過海鐵路線。東鐵乘客日後由上水出發，將可過海直達金鐘，而紅磡過海到金鐘站一段，車程只需約7分鐘。



新界東居民現時乘東鐵往金鐘站，需先於九龍塘站轉觀塘線往旺角，再轉荃灣線過海到金鐘，單計九龍塘到金鐘一段，車程已需17分鐘，另轉車亦需步行約5分鐘。東鐵過海段通車後，東鐵乘客毋須轉車，「坐到尾」可達會展及金鐘站，由九龍塘到金鐘站只需約13分鐘，比現時快4分鐘，亦免卻在九龍塘步行5分鐘的轉車時間，因此實際省時達9分鐘。



乘搭港鐵東鐵線由九龍塘往金鐘，淨車程需時13分鐘，並且不用轉車。（港鐵圖片）

▼5月2日 東鐵線會展站情況▼



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▼5月2日 東鐵線金鐘站情況▼



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▼5月2日 東鐵線紅磡站情況▼



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東鐵過海後全線長46公里

東鐵線伸延過海後，全綫將會長約46公里，共有16個車站，並中有4個轉線站（大圍、九龍塘、紅磡及金鐘站），可以連接現有港鐵5條鐵路線，包括屯馬線、觀塘線、港島線、荃灣線及南港島線。

東鐵線乘客現時可以在九龍塘站轉觀塘線，再於旺角轉荃灣線到金鐘，按港鐵「MTR Mobile」應用程式計算，車程約為17分鐘，總共要轉兩次車，其中往來東鐵線和觀塘線九龍塘站約需5分鐘，旺角站轉車則只需行過對面月台。

港鐵估計，東鐵線過海段通車後，九龍塘站直接往金鐘的車程只需13分鐘，節省約4分鐘，也省回九龍塘站轉車步行時間。

港鐵公布加入東鐵線過海段車站的路線圖。（東鐵線過海段網頁圖片）

港鐵指，由紅磡往會展只需要約5分鐘時間，紅磡往金鐘則需約7分鐘，明顯較在紅隧坐過海隧道巴士要快。乘客於紅磡站無需下車，可以直接過海。會展站往金鐘站約需3分鐘，即若由九龍塘往會展站，只需約10分鐘。

屯馬線乘客紅磡站落一層可轉車乘東鐵過海

至於屯馬線乘客，馬鞍山至大圍的乘客可以考慮在大圍站轉乘東鐵過海，又或可與其他屯馬線乘客一樣，於紅磡站轉車。東鐵線過海段通車後，在現有屯馬線月台下層的新東鐵線月台亦會正式啟用，屯馬線乘客只需要乘電梯向下走一層，就可以轉乘東鐵線過海，現時東鐵線月台就會停用。

金鐘站為四線轉乘的超級車站，金鐘站擴建部分亦會開放予乘客使用。按金鐘站小冊子，擴建部份有4條特長扶手電梯，分別由轉車大堂或東鐵線月台直接通往各層，東鐵線乘客下車後，只要先往上一層至L4轉車大堂，就有扶手電梯直達現時金鐘站大堂。

▼港鐵東鐵線過海段三個車站▼

