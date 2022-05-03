東鐵過海｜工程屢現問題致延誤　承建商罰停賽、新信號系統帶錯路

【東鐵／沙中線】東鐵線過海段本月15日通車，意味早於90年代提出的沙中線項目，歷經多次工程問題及延誤後，終於完成整個項目。

造價接近915億的沙中線項目，東鐵過海段原來預計在2019年通車，不過因建造工程及信號系統問題而多番延誤，押後至計劃今年6至7月通車。今日（3日）再公布修訂通車日期，改為5月15日通車。

整個沙中線項目，工程蒙受重重醜聞，除已通車的屯馬線土瓜灣站削鋼筋及紅磡站月台層板工程涉剪鋼筋外，即將開放的會展站，亦曾被揭發未有擺放足夠工字鐵，撐住工地垂直牆，承建商被罰「停賽」。而東鐵線更換信號系統配合過海段通車，亦被《香港01》揭發新系統曾出現「帶錯路」問題，一度押後啟用。



▼東鐵線過海段車站最後準備▼



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東鐵線通車後將成為香港第4條過海鐵路，亦是唯一一條可以直接來往香港島至邊境的鐵路線。

造價近915億元 全線通車惟13億元項目管理費尚待處理

港府早於1998年的「鐵路發展研究」提出沙中線項目，當時經尚未與港鐵合併的九廣鐵路，曾於2002年成功中標，工程基本預算約260億元，原預計2011年或以前落成。惟後來經歷兩鐵合併，改由港鐵於2012年才正式展開工程，當時預算價格已升近一倍，達654億元。

沙中線建造期間，連番出現問題，包括宋皇臺站工地發現古蹟、會展站挖出戰時炸彈、紅磡站工程問題，土瓜灣站牆壁遭削鋼筋，土瓜灣站及會展站附近出現沉降等問題，進一步令造價增至逾近914.5億元。

港鐵與港府就沙中線工程款項糾紛尚未完成處理，港府拒向港鐵支付一筆約13.71億元的額外項目管理費。直至港鐵今年公布的業績報告中，港鐵仍然表示，會先負擔有關費用，但就費用的最終責任及可採取相關行動，保留其權利。

重置警官會所花6億元 較原訂多一倍

工程成本高昂以外，受沙中線通風大樓影響，原位於銅鑼灣的警官會所需要拆卸及重建，涉及的費用，由沙中線的工程款項承擔，但原來3億元的造價，最後亦倍增至6億元。有關造價除要重置警官會所外，更涉及在會所暫停服務期間，於太子警察體育遊樂會，花費3億元做優化工程作「補償」。文件披露，遊樂會以近兩萬港元，採購一個放在泳池旁展示的防水鐘，以近14萬元購買3部65吋大電視，又以近8千元採購一個滅蚊器。

會展站承建商禮頓、中國建築曾被罰「停賽」3個月

即將伸延過海的東鐵綫，將會新增會展站一個車站，而會展站建造期間亦屢次出現問題，影響工程進度。在挖掘工程中，曾未按要求放置足夠的支架，港鐵就此向承建商發「不及格報告」，而就會展站施工問題，負責會展站建造的聯營承建商禮頓建築（亞洲）有限公司，及中國建築工程（香港）有限公司將曾被「停賽」3個月；同時，會展站的挖掘工程亦曾超出可容許的深度，造成附近嚴重沉降。

會展站工地於2018年施工期間，亦曾先後發現3枚各重約千磅，在二戰時期美軍空投炸彈，其中2018年1月27日發現的戰時美式炮彈，曾導致警方大規模封鎖整個灣仔北，疏散工地400米範圍內1,552名居民及商戶，經過26小時才成功拆彈。早前港鐵會展站小冊子介紹，車站內將會展出其中一枚炸彈的彈殼，讓乘客更了解灣仔區的歷史。

新信號系統測試「帶錯路」致列車「入錯線」 遲半年轉九卡車

東鐵要使用九卡車，須更換新信號系統，港鐵原訂於2020年9月讓九卡車投入服務，不過在投入服務前夕，《香港01》率先報道系統出現「帶錯路」問題，可致列車「入錯線」，最終港鐵煞停更換，調查半年後，於去年2月才重新讓九卡車投入服務，並致東鐵線過海段通車延期。

按港鐵公布的調查委員會報告，指在測試新信號系統期間，發現軟件運作出現了「重複設定行車路線」問題，即有可能導致列車在分線行駛時，例如火炭及馬場站、羅湖及落馬洲站等，錯誤地跟隨上一列車行駛的路段，而進入錯誤的車站，問題會影響服務的可靠性，但港鐵對其潛在影響的敏感不足，未有就問題作更詳盡的分析和跟進，低估相關情況，繼而影響之後的通報。港鐵當時表示，已提升電腦軟件，作出糾正措施，並提供額外保障，成功解決問題。

港鐵曾屢次更改東鐵過海段通車時間，由原來暫訂的2019年，後來因出現工程問題曾一度改於2022年首季通車，卻再爆出信號系統問題，第二度延後至2022年第三季，其後稱追回進度可在今年6月至7月通車，並於今日再提前至5月15日啟用。