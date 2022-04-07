東鐵新信號系統單向載客量減18%少2萬人次　疫情下荃灣線仍迫爆

港鐵東鐵線過海段將於6至7月通車，為配合過海段營運需要，港鐵改用新信號系統，並正逐步將原有的12卡車，改為新的9卡車，之前港鐵曾透露，新車較舊列車的載客量少約24%。運輸及房屋局回答立法會議員就財政預算案的提問時，首度披露新信號系統的設計最高可載客量，為每小時單向82,500人次，較舊系統少近2萬人次，跌約18.3%。

另外，運房局亦透露，各鐵路線於2021年早上繁忙時段的載客率，當中荃灣線最繁忙的油麻地至佐敦一段，載客率達98%，接近爆滿；至於將軍澳線油塘至鰂魚涌站一段，繁忙時段載客率亦達90%。當局指，相關數字摘自疫情較為緩和月份。



運房局表示，根據港鐵提供的資料，在第五波疫情前，東鐵線列車在繁忙時段約3分鐘一班；新信號系統下，可供42列列車同時在系統上運行，達至最高約2分鐘一班車。不過，舊及新信號系統的設計最高可載客量，分別為每小時單向101,000人次及82,500人次，即新系統少近2萬人次，大跌約18.3%。

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屯馬線通車分流約三成東鐵南行乘客

運房局表示，上述載客量是根據既定條件所得出，實際情況受列車設計、列車班次、車務安排及乘客需求等影響，故比較兩者的設計可載客量時，需考慮相關資料。當局舉例指，屯馬線去年中全線通車後，大約三成東鐵線南行乘客，轉乘屯馬線往九龍東目的地，帶來分流作用。

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港鐵早前亦向立法會披露，東鐵新更換的九卡列車載客量，大約為2,845人；而12卡列車總載客量為3,750人，即九卡車每列少載905人，每列列卡載客量減少約24％。

根據運房局資料，東鐵線早上最繁忙一小時，最繁忙的單向路段為沙田至大圍，2021年的載客量為30,100人次，如以每平方米站立4人計算，載客率為58%，當局指去年客量較2017年下跌近五成。

各鐵路線的載客率（立法會文件）

部份鐵路線去年疫情緩和月份 繁忙時段接近迫爆

運房局的數據以去年疫情較為緩和的月份為基礎，當中部份路線的繁忙路段仍接近爆滿。荃灣線最繁忙的路段是油麻地至佐敦，以每平方米站立4人計算，載客率達98%；將軍澳線最繁忙為油塘至鰂魚涌，載客率達90%；至於屯馬線最繁忙一段為荃灣西至美孚，載客率達86%。