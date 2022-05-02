增283宗確診創近三個月新低　航班增加衞生署稱風險可控

第五波疫情持續放緩，本港今（2日）錄得283宗確診，再創近三個月新低，對上一次低於300宗水位，已是2月4日，當時共有131宗陽性個案。第五波疫情累計有超過119萬2千多宗確診，另再增五人死亡。



港府昨日起放寬部分入境限制，包括准許非香港居民入境，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，港府已作風險評估，相信有能力透過嚴謹的外防輸入措施，及早發現輸入個案，現階段毋須加長檢疫期；他又指，當局仍在籌備為抵港人士於機場加入快速測試的相關細節，將於日內公布。



▼5月1日 非香港居民准入境▼



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本港新增283宗新冠確診個案，包括120宗經核酸檢測陽性，以及163宗快速抗原測試陽性個案。第五波疫情累計死亡個案9105宗，病死率 0.76%。

抵港後第12日驗測呈陽性泰國旅客 暫列輸入個案

本港新增的283宗確診中，11宗屬輸入個案，其中一宗涉及一名男子，他與三名同行家人，於上月19日於泰國來港 ，該患者每日有按規定進行快測並呈陰性，及至4月30日、即抵港後第12日，則於社區檢測中心確診陽性。歐家榮指，其CT值約為21，當局相信其有可能屬本地感染，將進行調查，另由於患者有外國旅遊史，將會一併安排進行基因分析及排序，以判斷其屬於輸入個案抑或本地感染個案，初步則暫列作輸入個案處理。他又提到，將安排患者居家隔離，亦會觀察其同行家人狀況。

歐家榮又指，於抵港第12天錄得的陽性個案共涉13宗，其中一宗經基因分析後確定屬本地感染，該個案於3月29日於韓國抵港，4月9日檢測呈陽性，同日出現病徵，其家人的快速測試結果同為陽性；另有九宗「幾肯定」屬於復陽個案、餘下三宗則因病毒量不足，未能進行分析判定其屬復陽個案與否。

放寬航班熔斷機制第二日 並無新增熔斷航班

港府昨日起放寬部分入境限制，被問到航班增多，會否增加傳播風險，歐家榮表示，抵港旅客增多時，輸入風險相對較大，港府已作風險評估，考慮到目前世界各地疫情穩定，並呈下降趨勢，遂有能力透過嚴謹的外防輸入措施，包括要求抵港人士滿足疫苗要求、抵港前須持有陰性測試，及進行快速及核酸測試，並入住酒店檢疫，一旦有輸入個案，相信可及早發現。



新措施下，航班熔斷機制亦同步放寬，他表示，今日並無新增的熔斷航班，至於早前當局預告，機場抵港檢測將於5月初加入快速測試，被問到實行時間表，他指相關部門仍在進行籌備工作，有正式日期時會盡快公布。

衞生署︰現有防疫措施有效找出個案

衛生防護中心早前發現多宗輸入個案涉及Omicron新變種病毒，被問到港府會否考慮延長抵港人士的檢疫期，歐表示，現時抵港旅客須符合疫苗接種要求，抵港後再進行檢測，並乘搭指定交通前往檢疫酒店，檢疫期間亦須每日作快測抗原檢測、以及於第五日進行核酸檢測，「呢啲都有效搵到個案」。他又表明，Omicron潛伏期短，均可於檢疫期七天內覓得大部分陽性個案。

至於疫情回落，被問到是否有望提早放寬社交距離措施，歐家榮表示，相信港府會密切注視疫情發展及最新形勢，包括透過一系列監測指標，決定何時或放寬甚麼範圍的社交距離措施。

▼5月3日起恢復服務10間普通科門診全名單▼



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▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封強檢▼



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