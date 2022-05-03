曾祈殷料本月單日確診個案回落至雙位數　倘偏低可減學生快測頻率

本港確診數字持續回落，單日新增個案維持三位數。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，隨著本港疫情放緩，估計本月下旬單日確診個案會回落到雙位數，並徘徊一段時間；若接種率提升及建立社區免疫屏障，能預防較大爆發機會。



▼5月1日 非香港居民准入境▼



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學生返學前做快測加接種疫苗 學校爆發機會較低

曾祈殷在港台《千禧年代》表示，對目前形勢仍感樂觀，復活節長假期過後未見疫情反彈，相信本月下旬確診個案有望回落至雙位數。他認為，下階段社交距離措施可放寬在戶外做運動不用戴口罩、重開泳池及酒吧。

今日起幼稚園及中學恢復面授課堂，他認為學生返學前先做快速檢測，加上接種疫苗，引致學校爆發機會較低。他又指，如社區確診個案偏低，較輸入個案更少，政府可再考慮減少學生快測頻率，「未必可以不做，可能不用咁密集式做」。

感染及傳染病專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。(資料圖片)

崔定邦料1至2個月後才見到航班數量有較大增幅

外防輸入措施方面，曾祈殷認為「底線」是要隔離及做核酸和快速檢測，熔斷機制則視乎指定檢疫酒店是否足夠應付外地返港人士。被問及是否適合推行居家檢疫，他指視乎家庭環境、人口接種比例是否已達非常高的水平、海外有否新變種病毒株，但認為該措施要放在最後才放寬。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目表示，暫時看不到來港旅客大幅增長，皆因航空公司要重新編排航班，估計要1至2個月後才見到航班數量有較大增幅。對於有市民反映指定檢疫酒店「一房難求」，他指個別平價及豪華酒店需求大，但中等價錢酒店的入住率一般，認為政府會視乎市民需求調整房間數目。