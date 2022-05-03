復課｜幼稚園復課小朋友無懼快測　期待見老師跟同學一齊玩

幼稚園今日（3日）起分階段復課，荃灣商會朱昌幼稚園今早上課前半小時已有學生排隊等入幼稚園，不少學生均表示對可以返學感到十分興奮，不過，亦有學生因太長時間未有返學感到不習慣而哭。有家長表示，小朋友已經習慣做快測，今早未有太大阻滯。



校長林翠玲表示，今日上午及下午班各有兩班高年級上堂，當中今早到校的學生只有兩名未有接種疫苗，而今日繼續會有茶點時間，唯未接種疫苗的學生要將茶點帶回家食。



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荃灣商會朱昌幼稚園今早上課前半小時已有數十名學生等候學校開門，不少學生均對可以重返校園感到十分興奮，陳同學指已「好多個月冇返學」，對復課期待已久，指「最想見返啲老師同同學，同佢哋玩」；黃同學則表示今早撩鼻做檢測有不舒服，但沒太大困難。

鍾女士指今早預早了半小時起身替小朋友進行快速檢測，提到小朋友十分合作，雖然有不適但沒有抗拒。（張浩維攝）

有家長認為是時候復常支持復課 不擔心小朋友染疫

家長鍾女士指，今早預早了半小時起身替小朋友進行快速檢測，提到小朋友十分合作，雖然有不適但沒有抗拒；又認為生活因疫情停擺多時，認為是時候恢復正常生活，所以都支持復課，又指校方的防疫工作做得很足，所以不會擔心小朋友染疫。

校長︰首日復課大致暢順 學生疫苗接種率達八成六

校長林翠玲表示，首日復課大致暢順，當中今早兩班共70多人到校，有5名小朋友因家長擔心疫情而請假，想再觀察一段時間再上學。而到校學生全部於8時20分前已進行快測並將結果呈報到學校的內聯網當中，她提到今早與小朋友聊天時，發現不少小朋友都很清楚快測的步驟，「啲小朋友同我講話『好容易架咋』」。

而為了首日復課，林指全校都十分緊張，除早前為校舍進行深層消毒外，每個小朋友接觸到的物件亦噴上了消毒塗層，亦為大堂及每間課室都添置了空氣淨化機，上下午班之間亦會替整個校舍進行消毒，每個小朋友進入幼稚園前需先進行消毒。她說，校內小朋友接種疫苗比率達八成六，今早回校學生當中只有兩名學生未接種疫苗，所以會繼續讓校內小朋友玩玩具及安排茶點時間，不過，未接種疫苗的學生則需將茶點帶回家中進食。