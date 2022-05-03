復課｜DSE經濟科開考撞正中學復課　考生驚嘈驚中招：怕考得唔好

第五波疫情持續數月，經歷3、4月「暑假」後及完成DSE核心科目考試後，中學及幼稚園今(3日)起陸續恢復面授，學生必須做快速檢測並取得陰性才可返校。位於葵涌的獅子會中學除了中一至中五開學，亦同為DSE經濟科考試考場，有DSE考生認為學校人太多擔心受感染，認為政府可安排考場完成選修科考試再開學。



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獅子會中學今日採取分流措施，考生7時45分才可進入校園範圍，隨後獲安排到雨天操場坐下等候身份核實等程序。至於開學學生進入校園後需量體温、出示快測表格等，從雨天操場外通道進入學校並上課室。

考生陳同學原本並非該校學生，他認為今日考場比較多人，因中學亦要開學，故較擔心會感染病毒，「會消毒多啲」，認為政府應安排考場先考完選修科再開校。

另一考生梁同學亦稱希望學校可考完試再開學，「驚小息比較嘈會影響咗」，亦擔心「準備咁耐考得唔好」，但他認為學校分流安排非常好。