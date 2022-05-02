復課｜近2000間幼稚園及中學明恢復面授　衞生署料呈報個案倍增

全港中學及幼稚園將於明日（3日）起分階段恢復面授課堂，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，約有1,900間幼稚園及中學的學生重返校園，預料有機會找到過去一周的染疫個案，故認為學生確診個案增多亦不出奇，惟由於現時返學前要先做快速測試，料不會對校園構成風險。



▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼

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呼籲未曾為幼童做快測家長 要先行了解如何採樣

歐家榮在疫情記者會上表示，根據教育局初步數據，明日約有1,500間幼稚園及幼兒中心，以及400多間中學恢復面授課堂，呼籲所有學生上學前要先做快速測試。他稱，為3至6歲幼稚園學生採樣需要其配合，建議從未為幼童做快測的家長，要先行了解如何做快測，耐心地向幼童解釋，並提醒他們要提早起身採樣。

他續指，現時每日有數百宗確診個案，社區仍存在隱形個案，部分會影響到學生，預期復課後會找到陽性個案，但強調最重要是做好風險管控，如染疫學生沒有上學，可減低校園感染及傳播風險。

上周約有600多間小學復課，每日有約35萬名學生及5萬名老師做快測，每日找出或學校呈報的陽性個案約10宗。（蘇煒然攝）

上周每日約有40萬名師生做快測 每日錄得約10宗陽性個案

此外，歐家榮表示，上周約有600多間小學復課，每日約有35萬名學生及5萬名老師做快測，每日找出或學校呈報的陽性個案約10宗，隨著明日起隨著部份中學及幼稚園復課，相信上學前檢測人數及呈報個案會倍增，料每日會找到約10至20宗個案。

他指，中學及幼稚園學生或已一段時間沒有做快測，明日有機會找到過去一周的染疫個案，故多了確診個案亦不出奇，但因他們之前沒有返回校園，即使染疫也不會對學校構成風險。