復課｜中學今復課需做快測　中五生：唔知點做回校請教老師

歷經數月疫情，放完農曆年假、特別暑假及復活節假等，待DSE核心科目考試結束後，全港中學今日（3日）起終於陸續復課，學生每朝需做快速檢測才可返學。闊別校園約三個多月，學生踏入學校既陌生又緊張，甚至因太興奮而出現少許「甩漏」。位於葵涌的獅子會中學今日中一至中五約600名學生恢復面授，有10多名學生忘做快測，有中五學生笑言以前無做過快測，「急得滯唔知點做…好複雜」，請教老師後明日會自己做。



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學校今日同時是經濟科考場，學校分流考生及學生，安排學生上班房。有10多名學生返學前忘做快測，獲校方安排到操場坐下，經與其父母電話核實後，再由老師協助下補做快測。學校安排學生代表領取快測包、消毒搓手液等物資，並到班房派發。

今日有10多位學生忘記做快測需要補做，其中中五學生李同學表示，知道每日返學都要做快測，但因自己以往無做過，「急過頭唔知點做…..好複雜咁」，故今日先回校請教老師，明日熟習後會記得做，並會提早半小時到5時半起床準備。他稱事隔數月再返校感到很陌生，「好緊張，好似未返過學校咁」，亦坦言擔心學業跟不上，因自己進度較慢，網課未能即時就問題問老師。

李同學稱不知怎做快測，故回校請教老師。（梁鵬威攝）

中一學生周同學則稱自己早前不幸確診，雖然學校有提醒學生關於快測的安排，亦知道自己可豁免做快測，但不知道需要帶確診證明讓學校查核，故要補做快測。她坦然「隔咗咁多個月重新返學，好鬼緊張」，亦指明日會記得帶證明。

中三吳同學則表示，三個多月無返學，十分期待見到同學，因平時網課與同學較少聯絡。他稱為準備開學，已提早一星期調整生理時鐘，昨日已收拾好書包，今日亦早15分鐘起牀。他稱自己中學三年均在疫情下渡過，不時更要停課，「覺得自己中學好唔同，有啲遺憾」，例如自己有些球類課外活動想參加，但因疫情未能有太多參與。

該校校長郭銳涵表示，學校今採取分流措施分隔分學生及考生，因擔心校門車流多路又窄，亦加派同事及領袖生維持秩序，整體過程十分順暢。他稱學校有10多名學生忘做快測，部份是康復者但忘帶證明，有人則用手機拍下快測結果，但不慎帶錯手機，故實際無做快測的學生不多。郭又指，學校會向學生派發防疫物資，現儲備物資料能用到6月，教育局亦會在5月中檢視每月快測安排情況。他又說，現時學校七成多學生已打一針疫苗，五成多打了兩針，已安排課外活動及下午網課等，相信仍有一段時間才可全日恢復面授。