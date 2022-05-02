復課︱幼稚園中學周二復課　小學全面半天課　一文知清快測等安排

【幼稚園復課安排/幼稚園打針/復課打針/快測上報/中學生打針/中學 快測 復課 】經過設於3、4月的「暑假」、考完DSE中學文憑試核心科目考試、再過了五一勞動節假期，幼稚園及中學周二（3日）起分階段復課，小學亦於同日須全校恢復半天面授課。今次特別的復課，教職員及學生每日返學前要做決測，檢測陰性才可上學，陽性則要馬上通知學校及衛生防護中心。《香港01》為學生及家長整合了相關復課資訊，讓同學仔「安心」放校。



▼中學5.3起由校方決定分階段恢復面授▼



中學將於DSE核心科目完成後，即周二起開始分階段復課，學校可自行決定如何劃分階段，例如會否先恢復中三至中五級別，如校方覺得適合則可即時全校復課，最遲5月10日恢復全校半日學校面授課堂。於5月3日至5月10日期間，暫時未能恢復面授的級別，暫時維持網課安排。

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▼幼稚園1/3學生周二先復課 餘下2/3學生5.10恢復面授▼



幼稚園就會於5月3日起分三階段恢復面授，目的是為確保學校有充分準備。跟據幼稚園三階段復課的計劃， 1/3學生（相等於一級）先於5月3日回校面授，餘下2/3學生將於5月10日後恢復面授，5月16日始全校恢復面授。

▼中學整體或部份級別達90%接種率可恢復全日面授▼



中學以半日課為主，若整體或部份級別達90%疫苗接種率，校方可安排全日面授課堂。幼稚園目前則只准上半日實體課，教育局稱會留意疫情發展，繼續檢視相關安排。

▼無硬性規定須接種疫苗 唯不可參加課外活動▼



當局指尊重學生接受教育的權利，不會硬性要求學生接種疫苗。學校雖已實施「疫苗通行證」，但不適用於學生。不過，有個別群組的學生需要打針，包括宿舍部宿生必須在5月15日前完成接種一劑疫苗，及依時接種第二針、面授課堂以外的時間回校的中學生亦須完成接種兩劑疫苗，以及需回校被照顧的幼稚園學生，須打第一針，及依時打第二針。

不過，只有已打齊兩針的中學生，可在完成半日面授課堂後，另外半日參加非學術課外活動，例如體育、音樂等，同時可在校內進行「無罩活動」，包括吹奏樂器。而由於幼稚園學生自理能力低，故暫不適宜進行不戴口罩活動，除非家中無人照顧，否則另外半天亦不可留校活動。

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▼除康復者 所有教職員及學生返學前均要接受檢測▼



教職員及學生每日返學前要做決測，檢測呈陰性才可上學，陽性則要馬上通知學校及衛生防護中心。學生需要在24小時內在「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。校方也需每日向政府呈報校內檢測結果，亦可抽查個案，要求學生覆檢。如學生回校後出現發燒、咳嗽等病徵，校方將安排覆檢。而第五波疫情曾染疫的學生與一般康復者一樣，染疫學生在康復後90日內上學前無須進行快測。

▼校方可提供快測劑供忘記快速學生即場快測▼



如家長回校前忘記為子女做快測， 而學校又有快測劑可提供，學生可在室外操場等位置即場進行快測，再回到課室上過，不過，如校方不能在校內為學生進行檢測，就算學生已經回校，也不能到教室上課。學校亦會致電家長，看看其是否能前往學校為子女做快測，或直接帶子女回家。

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▼單日陽性比率達5% 衛生防護中心會調查是否需停課▼



若在同一上課日，全校教職員及學生的陽性比率達5%或以上，衛生防護中心會調查，研究是否須作出停課決定。如只得少量個案，學校可在做足防疫措施下繼續上課，學校亦不用在出現密切接觸者下的情況停課。在有足夠防護措施下，在校內曾與確診者接觸的師生，一般都不會視作密切接觸者。

▼4月26日，DSE文憑試中文科開考▼

