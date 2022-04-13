黎智英恐嚇記者案脫罪 律政司上訴亦駁回 官判黎可獲一半訟費
撰文：朱棨新
出版：更新：
壹傳媒創辦人黎智英被指於2017年參加的六四集會時，向東方報業集團男記者稱「實搵人搞X你。」黎在裁判法院被裁定刑事恐嚇罪不成立，律政司向高等法院提上訴，亦被駁回。黎其後申請取得訟費，高等法院法官陳慶偉今(13日)頒判辭指，上訴時涉及的兩個爭議中，律政司就其中一個爭議勝訟，因此裁定黎只可取得一半的訟費。
判辭指，是次上訴案涉及兩項爭議。對於原審裁判官認為，黎智英在案發時一時衝動下，失控說出有關字句，惟陳官並不同意原審裁判官在這方面的裁定。
陳官指，雖然律政司的上訴被駁回，但就其中一項爭議成立，因此裁定黎只可取得一半的訟費。
此外，律政司在上訴審理前，曾向高院申請「履行義務令」。陳官最終發出該令，下令原審裁判官簽署經修訂的案件呈述書。
陳官指，黎曾反對律政司提出的案件呈述書部份內容。惟陳官認為，其反對的理據並不成立，因此頒令律政司可取得申請「履行義務令」的訟費。
案件編號：HCMA138/2021
黎智英涉刑恐記者案 律政司提上訴失敗 維持黎脫罪裁決黎智英涉刑恐東方記者脫罪 律政司上訴 官押後裁決黎智英涉刑恐男記者案脫罪 律政司不服求上訴 排期至10月聆訊黎智英涉刑恐東方記者案 官認為黎一時衝口而出 裁罪名不成立黎智英涉刑控東方記者案｜辯方指黎被跟蹤3年 受壓下才衝口而出黎智英涉刑恐東方記者案 被指遭謾罵後帶笑 事主：我笑係裝出嚟黎智英涉刑恐東方記者｜事主13度去信促告黎 否認想為蘋果添麻煩