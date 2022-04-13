黎智英恐嚇記者案脫罪　律政司上訴亦駁回　官判黎可獲一半訟費

壹傳媒創辦人黎智英被指於2017年參加的六四集會時，向東方報業集團男記者稱「實搵人搞X你。」黎在裁判法院被裁定刑事恐嚇罪不成立，律政司向高等法院提上訴，亦被駁回。黎其後申請取得訟費，高等法院法官陳慶偉今(13日)頒判辭指，上訴時涉及的兩個爭議中，律政司就其中一個爭議勝訟，因此裁定黎只可取得一半的訟費。



判辭指，是次上訴案涉及兩項爭議。對於原審裁判官認為，黎智英在案發時一時衝動下，失控說出有關字句，惟陳官並不同意原審裁判官在這方面的裁定。

陳官指，雖然律政司的上訴被駁回，但就其中一項爭議成立，因此裁定黎只可取得一半的訟費。

此外，律政司在上訴審理前，曾向高院申請「履行義務令」。陳官最終發出該令，下令原審裁判官簽署經修訂的案件呈述書。

陳官指，黎曾反對律政司提出的案件呈述書部份內容。惟陳官認為，其反對的理據並不成立，因此頒令律政司可取得申請「履行義務令」的訟費。

案件編號：HCMA138/2021