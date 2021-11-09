中一派位｜拔萃女書院收逾1200份入學申請　料平均20人爭一席

多間熱門直資中學2022/23學年中一入學申請陸續截止，其中拔萃女書院申請程序已於10月6日截止，學額同樣「爭崩頭」，校方今日（9日）回覆《香港01》查詢時指，今年接獲逾1,200人申請入讀下學年中一課程，人數與去年相若。女拔過去每年開設5班中一班，提供約205個中一學額，預留當中約60個學額供外校生申請，平均近20人爭一個學額。



拔萃女書院今年接獲逾1,200人申請入讀下學年中一課程，人數與去年相若。（資料圖片）

首階段甄選結果於10月31日前公布

女拔的甄選過程包括兩個階段，第一階段為甄選申請者的｢學生個人資料概覽」，佔50%，第二階段為面試及技能測試表現，同樣佔50%。校方將考慮申請人的學業成績及操行（25%）及學術性 / 非學術性的學習及體驗（校內或校外）（25%）。

校方會於10月31日前公布成功進入第二階段遴選結果，申請人會獲校方派發申請表及安排面試，並需要於11月6日或以前，在辦公時間內親臨學校提交已填妥之申請表。申請者須於2021年11月27日面見老師，合資格的申請者會再獲邀請面見校長。面試的準則為理解能力、分析能力與應對表現（25%），及表達溝通和其他技能（25%）。

校方亦會個別邀請在體育或音樂方面，有傑出表現的申請者於11月20日作體育技能測試或音樂技能試演。錄取結果將會在2022年2月中旬以郵寄方式通知。

拔萃女書院今年接獲逾1,200人申請入讀下學年中一課程，人數與去年相若。（資料圖片）

校方今日回覆查詢時指，今年接獲逾1,200人申請入讀下學年中一課程，人數與去年相若。資料顯示，大部分用於取錄直屬小學畢業生，預留約60個學額供外校生申請，自行收生人數為58人，平均近21人爭一個學額。過去學校每年設5班中一班，提供約205個中一學額，。