政府改收地賠償制度　團體斥慷慨益鄉紳　梁福元：已被搵笨數十年

發展局最新建議，將分區補償制度現有的甲、乙、丙、丁四個級別，合併至兩個級別。十八鄉鄉事委員會前主席梁福元形容，過去新界人已被「搵笨」數十年，雖然今次有「少少進步」，但若收回土地後，政府選擇賣地發展，即使他們可獲得「第一級別」賠償，但仍較發展後的價值低，故建議賣地後，應再向業權人補償。



不過，本土研究社成員陳劍青估計，今次修訂後，最多賠償額會落在大地主或囤地者手上，又形容今次改動如向他們「鬆章」，更是鄉坤及大地主的勝利，「好似慷公帑之慨。」立法會發展事務委員會副主席劉國勳則歡迎有關修訂，認為新建議下可減少爭議，有助推動項目進程。



發展局建議修訂收地補償安排，改變劃分準則及簡化為兩級制，須額外增加63億元開支。（資料圖片）

本土研究社：農民、寮屋戶最受收地影響卻無受惠

本土研究社成員陳劍青認為，現有的賠償機制使用多年，惟近年鄉事派等多番爭取增加收地賠償額，質疑今次改動為配合鄉坤、甚至大地主，更形容是鄉坤及地主的勝利，「話改就改，甚至無公開諮詢。」陳亦擔心有人會「貪得無厭」，不斷要求檢討或提高賠償額，令公帑變相補貼地權人，「要講唔公平，其實可以無止境咁拗落去。」

陳劍青指，過去收地時，往往不是地主最受影響，而是土地的使用者，例如農民、寮屋戶等，而更改收地賠償機制，對他們而言無法受惠。雖然發展局早前曾作出修訂，受政府發展清拆行動影響的寮屋戶、棕地經營者可獲特惠補償及安置安排，但陳認為，不少人並非想入住公屋，而是希望維持原有生活模式，例如搬村等。

陳表示，今次改動就如「大地主福利主義」，如同向他們「鬆章」，「好似慷公帑之慨。」不過，對於因土地發展而最受影響的人士，改善措施卻不多。他又認為，政府低估收地開支，料未來或要額外多用百億元。

至於政府把棕地業務經營者營運年期由7年降至2年，陳亦擔心業主會要求現有經營者遷走，憂慮出現逼遷潮。

特惠分區補償制度現行及修訂安排。（發展局文件截圖）

梁福元：若收地後再賣地發展，對業權人不公平

十八鄉鄉事委員會前主席梁福元過去一直爭取加大收地賠償。他回覆查詢時指，過去新界人已被「搵笨」數十年，但今次政府有「少少進步」，賠償不再分為四級，而是變成二級制。他形容過去爭取多年，今次終於「有啲成績」。

梁福元表示，若收回土地作公共設施，只能無奈接受；不過，若收回土地後並非用作公共用途，而是賣地發展，對業權人而言並不公平。他解釋，即使可獲得「第一級別」賠償，但仍較發展後的價值低，「（收地發展後）升價十倍都唔止，對業權人、持份者唔公平。」他建議賣地後，應再向業權人補償，「條氣都順啲。」

十八鄉鄉事委員會前主席梁福元。（資料圖片）

劉國勳指可減少爭議 舊公式自1988年無更新

立法會發展事務委員會副主席劉國勳則歡迎及支持有關建議。他指目前的「四級制」按區域分級，部分計算公式自1988年以來都沒有更新，土地價值難免脫節，故新補償制度可理順有關制度。

他解釋指，以往制度，會因公營房屋項目是否在新發展區範圍內，而令賠償金額有差距。例如橫洲發展計劃，由於並非屬於新發展區範圍，故收地補償低於洪水橋新發展區範圍的土地，每呎收地價少500元，他直言「令業權人感到如同強搶民產」。此外，元朗南發展雖然是新發展區，但僅一條馬路之隔的朗邊，其公營房屋工程只能以乙級計算補償。他認為，新建議下可減少有關爭議。

而棕地業務經營者方面，政府建議撤銷5000平方米的面積賠償上限等，劉國勳認為可以提升經營者搬遷復業的機會。