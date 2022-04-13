黃偉綸：方艙援建項目屬精簡程序「極致」　強調仍要恪守程序公義

早前中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），多別立法會議員今日(13日)都在立法會特別財委會中關注事件，發展局局長黃偉綸表示，從今次經驗中，感受到國家對香港的關心，又坦言這批援建項目已是精簡程序的「極致」，「如果唔係咁緊急的情況下，程序公義仍然需要恪守。」



港府早前行使《緊急法》，在落馬洲河套區興建臨時橋樑連接深圳邊境，並豁免落馬洲河套區應急醫院工地範圍的人員和物資免受本港特區相關法律限制。（資料圖片／李澤彤攝）

▼港珠澳大橋香港口岸人工島方艙醫院▼



+ 1

黃偉綸表示，從中央的援建項目中，感受到國家對香港的關心，又直言「力量很大」，形容是「共同創造奇蹟」。他又稱感受到精簡程序很有用，但坦言這批援建項目已是精簡程序的「極致」，甚至豁免了某些程序，「如果唔係咁緊急的情況下，程序公義仍然需要恪守。」

他說，興建隔離設施大大增強了政府防疫的「底氣」，當疫情緩和後，部份設施或有潛質改為過渡性房屋。他又指，由於青衣方艙醫院當初是準備公開投標的物流用地，故之後可回歸使用作原本用途。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼

