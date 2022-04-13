黃偉綸：方艙援建項目屬精簡程序「極致」 強調仍要恪守程序公義
撰文：王潔恩
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早前中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），多別立法會議員今日(13日)都在立法會特別財委會中關注事件，發展局局長黃偉綸表示，從今次經驗中，感受到國家對香港的關心，又坦言這批援建項目已是精簡程序的「極致」，「如果唔係咁緊急的情況下，程序公義仍然需要恪守。」
▼港珠澳大橋香港口岸人工島方艙醫院▼
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黃偉綸表示，從中央的援建項目中，感受到國家對香港的關心，又直言「力量很大」，形容是「共同創造奇蹟」。他又稱感受到精簡程序很有用，但坦言這批援建項目已是精簡程序的「極致」，甚至豁免了某些程序，「如果唔係咁緊急的情況下，程序公義仍然需要恪守。」
他說，興建隔離設施大大增強了政府防疫的「底氣」，當疫情緩和後，部份設施或有潛質改為過渡性房屋。他又指，由於青衣方艙醫院當初是準備公開投標的物流用地，故之後可回歸使用作原本用途。
▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼
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