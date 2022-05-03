收地補償建議由四級變兩級　以發展用途劃分　料增63億元開支

發展局最新建議，將分區補償制度現有的甲、乙、丙、丁四個級別，合併至兩個級別，分別以「發展用途」及「非發展用途」劃分，同時設有「特事特辦」安排，例如即使已被收地的第一期橫洲公屋項目業權人，可由從前的乙級賠償，升格至「第一級別」賠償，金額將增加6成。

發展局預計，未來5個年度會收回500公頃私人土地，今次改動後，未來五年將多用63億元收地，等於原先逾600億元收地補償開支的約一成。局方期望可減少收地時的反對聲音，使收地工作更暢順，預計最快今月底尋求立法會財委會審批，如獲批，將會以今日（3日）為生效日期。



發展局指出，過去有聲音指政府的收地賠償制度不公平，即使收回土地作公營房屋，但由於位處新發展範圍外，故只得乙級補償。（資料圖片）

現行的分區補償制度，共設有四個補償分區級別，補償率按位置及項目預期的潛在用途遞減，分為甲、乙、丙、丁級別。按照目前機制，只得位處新市鎮等項目，可獲得最高的甲級賠償。

發展局最新建議，將分區補償制度現有的四個級別，合併至兩個級別，即「第一級別」及「第二級別」，分別以發展用途發非發展用途劃分，即不再局限於新市鎮或新發展區範圍內。

發展局指，由於錦田南、元朗朗邊公營房屋計劃並非位處新發展區，故過去只能領取乙級補償，但在新安排下，可升格獲「第一級別」賠償。（資料圖片）

錦田南、朗邊公屋計劃可「升格」

最新建議的「第一級別」，主要收地後會作發展用途，包括新發展區及住宅、經濟等其他發展用途，例如公營房屋、多層工廈、污水處理廠、骨灰龕場、堆填區等。按照今日計算，農地及屋地分別是每平方呎1,510元及2,995元。

發展局發言人表示，錦田南、元朗朗邊公營房屋計劃，過去由於並非新發展區，故只能領取乙級補償，但在新安排下，現時可升格獲「第一級別」賠償。

發展局發言人指，為發展農業園，日後收地時，業權人可獲得「第二級別」賠償。

農業園賠償由丙級變第二級

至於「第二級別」，則主要用作非發展用途，包括鄉郊改善及保育，每呎補償率為「第一級別」一半。發言人以農業園為例，指過去農業園收地賠償只得丙級，但在新安排下，現時可獲「第二級別」賠償。

特惠分區補償制度現行及修訂安排。（發展局文件截圖）

設「特事特辦」 橫洲業權人可取回甲級賠償

此外，發展局亦提供「特事特辦」安排，若已完成收地或清拆的項目，而尚有期數尚未開始或完成，也可按新措施計補償，包括粉嶺皇后山、元朗橫洲、落馬洲河套區。

其中在元朗橫洲公屋項目，由於並非新發展區，故當時只可獲乙級補償。發言人指出，橫洲第一期收地已完成，亦有業權人亦已獲得賠償，但餘下仍有期數要收地，故第一期已完成收地的人士，現可獲得當日最高的甲級的差額補償，增幅約六成。

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在棕地經營者的特惠津貼方面，發展局建議，特惠津貼對經營者最短營運年期的資格，可由營運不少於7年修訂至不少於2年，並取消可獲計算津貼額的露天場地5,000平方米的面積上限。

被問及會否擔心有非棕地經營者為了領取賠償，而特意轉做棕地作業，發展局發言人回應指，過去收地時，發現有近4成人雖然是作業者，但無法滿足7年要求。而不少經營者亦能提供單據等證明，證明他們並非濫用賠償，坦言看不到過去有人「搵政府笨」，故決定與住戶看齊。

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