強檢｜突擊抽查紅磡海逸豪園5座　11人違公告無強檢　共罰$11萬

紅磡海逸豪園5座早前被納入強制檢測公告名單，政府今早（3日）突擊檢查，要求受檢人士出示公告期限內的檢測結果電話短訊或相關證明，期間共檢查約120名居民的檢測報告，其中11名人士違反強制檢測公告。任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，而不遵從強制檢測令亦屬犯罪，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。



政府今早約7時半起要求紅磡海逸豪園5座的受檢人士，出示政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。（資料圖片）

共檢查約120人 違令11人收強制檢測令 再不強檢罰$5萬

九龍城民政事務處聯同九龍城警區和衞生署，今早約7時半起要求紅磡海逸豪園5座的受檢人士，出示政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府亦派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了約120名受檢人士的檢測報告，其中11名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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