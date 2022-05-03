准8人一枱、重開泳灘　林鄭盼母親節婆孫歡渡　天氣好禁游講唔通

政府公布5月19日起放寬第二階段社交距離限制，重開在第599F章防疫規例內所有表列處所，包括酒吧、派對房間、卡啦OK、麻雀天九耍樂場所及郵輪等，食肆堂食亦延長至午夜十二時。



其中三項措施提早兩星期實施，即本周四（5日）凌晨起生效，包括重開泳池、沙灘、水上運動中心及水上樂園；在室內及戶外做運動、到郊野公園都毋須再載口罩；同時因應母親節將至，食肆會提早放寬准許每枱8人。



林鄭解釋，提早「三減辣」是考慮到疫情相對穩定及市民的強烈訴求：「天氣咁好，唔俾市民游水又唔係好講得通。」至於食肆放寬到8人一枱，林鄭指「考慮點係市民，唔係餐飲嘅東主……希望市民都過一個愉快母親節，一張枱8人，如果三代同堂，由婆婆、媽媽、到個孫，都可以一齊食飯！」



林鄭：疫情未見反彈 復常之路開步前行

林鄭今早（3日）出席行會議前，表示各項疫情指標都令人放心，所以會在「復常之路」開步前行，林鄭解釋，政府衡量過疫情穩控程度，原預計在4月底確診數才會下降至3個數，結果在4月中已經達到，而且沒有反彈回千位數，疫情是較預期下降得快。

現時食肆堂食四人一枱限制，後天率先放寬到八人一枱，但營業時間仍會維持到晚上十時，本月19日起才進一步延長至午夜12時。林鄭稱提早放寬至八人一枱是考慮母親節臨近：「因為我哋都聽到嚟緊母親節，尤其今年母親節後仲有一個假期，就係佛誕補假，希望市民都過一個愉快母親節，一張枱八人，如果三代同堂，由婆婆媽媽到個孫，都可以一齊食飯。」

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母親節三代同堂用膳 天氣好唔俾游水講唔通

另外兩項在後日提早生效的措施──重開泳池、泳灘及運動時毋須戴口罩，林鄭指，經歷過兩次假期，雖然人流增加，但見到疫情非常可控。逾30萬學童復課，即使每日快測仍只找到零星陽性，這個背景是放寬的大前提，具體放寬措施則是考慮市民的強烈訴求。

林鄭說，4月最後數天氣溫度達到30度，是多年未見，「天氣咁好，唔俾市民游水又唔係好講得通，平衡後傾向聽市民意見。」另外，她說戴口罩跑步、打波、甚至進行其他無接觸的運動都很辛苦，對身體狀況有影響，認為運動時豁免戴口罩是強烈訴求，形容有社會共識。

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戲院將准坐滿85% 准院內飲食

到5月19日重開的處所，則包括酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店、夜總會、卡啦OK、麻雀天九耍樂場所及郵輪。不過，重開後仍有每枱及處所人數限制，以酒吧酒館為例，屆時容許營業至凌晨兩點，但只准四人一枱。至於食肆宴會上限，屆時會由20人增至120人。至於已經重開的處所，人數限制會進一步放寬，戲院由最多坐50%，增至85%，而且可以院內飲食。

林鄭同時提醒，所有放寬措施仍會嚴厲建基於「疫苗通行證」，相關要求是本月底須打夠三針，她預告會加強執法，透露過去周末採取了4,800次巡查，發出180張5,000元定額告票及45宗告票。