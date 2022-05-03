參與圍魏救趙行動　3人囚35月及教導所　官強調不能輕判附和者

2019年11月警方封鎖理工大學，大批示威者在尖沙咀一帶聚集，試圖營救理大示威者，和警方爆發衝突。三名男女早前被裁定參與當時的「圍魏救趙」行動，暴動罪成，案件今(3日)在區域法院判刑。對於辯方求情指，現時社會已回復平靜，判刑不用那麼嚴厲，法官林偉權不同意，強調任何時候都不可姑息暴動行為，判刑要有足夠阻嚇性，迎頭棒喝。林官最終判處涉案的平面設計師監禁35個月，並判兩名較年輕的被告入教導所。



3名被告：伍振豐（18歲）、羅芷澄（19歲，女）及梁瓊升（25歲），被控一項暴動罪。控罪指，3人於2019年11月19日，在九龍漆咸道南、天文台道、金巴利道、金巴利街、加連威老道、加拿分道、金馬倫道及厚福街附近一帶參與暴動。

庭上透露，首被告現為東華三院護埋課程一年級生，次被告則在嶺南大學修讀心理學課程；第三被告則為平面設計師。

官指暴動範圍廣長達數小時

林官判刑時指，本案雖非最嚴重一類暴動，但亦非輕微。涉案暴動範圍廣，長達幾小時，參與人數不小。期間有示威者掟燃燒彈，部份燃燒彈落在警員附近，猶幸無人受傷。法官指，示威者明顯有備來。雖然未有證據顯示，本案三名被告曾作出暴力的行為，但法官指他們明知他人作暴力行為而未有阻止，是同意和接納該些暴力行為。而三名被告中，次被告當時有防毒面罩、多個口罩和生理鹽水等，其裝備較另外兩個被告多。

任何時間都不能姑息暴動行為

對於辯方求情時指，現時社會已回復平靜，判刑不用那麼嚴厲，法官坦言不同意此看法，強調任何時候都不可姑息暴動行為，對附和者不能過於輕判。法庭判刑要有足夠阻嚇性，迎頭棒喝。

經考慮後，法官判第三被告監禁35個月，並判首次被告入教導所。

案件編號：DCCC 1055/2020