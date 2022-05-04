消息：6間長者暫託中心5.14停運　體育館「功成身退」將還康文署

港府於第五波疫情最急迫期間，在社區徵用多個場地及體育館改作長者暫託中心，隨著疫情緩和，確診長者減少，部份暫託中心已「清零」，更快將功成身退。消息指，社會福利署轄下至少6間長者暫託中心，將於5月14日停運，當中被徵用的體育館短期內將歸運康文署。社署回應《香港01》稱，會繼續與食物及衞生局、衞生署及醫院管理局保持密切聯繫，調整各項設施的使用



▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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社署直接招聘逾1000內地照顧員救兵助暫託中心運作

當初因全港安老院舍大規模爆疫，社署設立7間暫託中心接收輕症或無病徵的院友，並以合約期3個月及月薪3萬元，大力招募1,000至1,200名內地及本地人手。惟現時第五波疫情回落，暫託中心幾乎丟空。

部份增聘照顧員將終止合約 其他會被安老院舍吸納

消息指，7間暫託中心包括亞博五號館、荃灣西約體育館、啟德暫託中心、彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和天水圍體育館暫託中心，至少6間將於5月14日停運。據悉，社署早前聘請的本地照顧員將被終止合約，而其他護理員則會被安老院舍吸納。

港灣道暫託中心「丟空」 最多人的亞博五號館亦僅23人

社署回覆《香港01》查詢表示，自今年1月起，累計共有3,769名院友入住社署轄下在亞洲國際博覽館的社區隔離設施／暫託中心。至於其餘6間暫託中心自今年2月20日起先後投入運作以來，累計共有1,582人入住。惟現時港灣道體育館暫託中心完全丟空，最多人入住的亞博五號館暫託中心亦僅得23人。

設於荃灣西約體育館的暫託中心3月28日啓用。（政府新聞網圖片）

社署稱，目前7間暫託中心仍然繼續運作。該署會繼續與食衞局、衞生署及醫管局保持密切聯繫，調整各項設施的使用，包括在不久將來把各體育館歸還康樂及文化事務署。

▼不少安老院舍出現確診個案▼

