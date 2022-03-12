一周批99宗輸入護理員申請　羅致光：研放寬規定助院舍閉環管理

本港新冠肺炎疫情嚴峻，院舍更成為重災區。勞工及福利局局長羅致光表示，由於資助院舍內規定不可興建宿舍，故會「討論如何扭鬆這些問題」，研究放寬資助院舍相關規定，協助院舍推行閉環管理。
政府早前放寬讓院舍申請輸入護理員，羅致光在一電視節目上表示，過去約一星期共批出99宗申請，涉及數百名外勞。當局又在內地直接聘用一千名臨時照顧員，支援暫託中心照顧工作，不過羅指招聘過程不算順利，形容「要達標仍需努力」。
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羅致光日前表示，當局會優先在仍未出現新冠肺炎的院舍實施「閉環管理」，並強烈要求院舍員工參與。他今日（12日）在電視節目中承認執行上有困難，解釋因本港院舍沒有地方供讓員工休息和暫住，「甚至在資助院舍內我們規定不讓興建宿舍，遲些相信要討論如何扭鬆這些問題。」他指當局會鼓勵院舍利用閒置的地方變成員工臨時宿舍，政府亦會研究放寬資助院舍規定，方便推行閉環管理。
院舍人手方面，當局早前放寬讓院舍申請輸入護理員，容許業界省卻先進行四星期本地招聘等步驟。羅指勞工處在過去約一星期共批出99宗申請，涉及數百名外勞，希望他們盡快到港：「希望盡快解燃眉之急，在制度上扭鬆，可以有一班救兵盡快來港。」
至於社署計劃在內地直接聘用一千名臨時照顧員，支援暫託中心照顧工作，羅致光指招聘過程不算順利，要達標仍需努力，他重申亦會繼續招聘本地員工。
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