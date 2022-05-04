荃灣碧堤半島、東涌昇薈等13屋苑污水呈陽性　政府派22萬個快測包

政府今日（4日）表示，荃灣、離島、大埔及葵青共13個屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、清潔工和物業管理員工派發共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現多個地區檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及屋苑包括：

荃灣區 — 海韻臺、海韻花園、碧堤半島、縉皇居及麗都花園

離島區 — 昇薈、東環、東環II及迎東邨

大埔區 — 富亨邨

葵青區 — 大窩口邨、尚文苑及葵賢苑

▼5.19重開599F章表列處所▼



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政府提醒市民讀取結果後拍照以作紀錄

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。