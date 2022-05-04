消費券｜BoC Pay推優惠券　推薦一人回贈$20　OK便利店滿$30減$10

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】政府早前新增兩間營辦商派發下期5,000元消費券。中銀香港旗下的BoC Pay今日（4日）推出多項迎新優惠、推薦獎賞及商戶消費優惠，包括68元迎新商戶優惠券、每推薦一人成功下載BoC Pay，可獲回贈20元獎賞等。現時，以BoC Pay在OK便利店買滿30元，亦可獲10元回贈。



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推68元迎新商戶優惠券

中銀香港表示，BoC Pay覆蓋七萬個本地網上和實體商戶網點，範圍廣泛，包括大型超市、便利店、食肆、藥妝及電器商舖等。為了方便市民提前為消費券做好準備，推出多項迎新優惠、推薦獎賞及商戶消費優惠。

全新客戶下載BoC Pay，即可享68元迎新商戶優惠券，同時客戶每推薦一人成功下載BoC Pay，可獲回贈20元獎賞，推薦愈多則回贈愈多。

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將再推出一系列消費券優惠

此外，客戶於OK便利店買滿30元，可享10元現金回贈；透過OpenRice 訂購外賣自取滿港幣20元，亦可減5元。

至於客戶於BoC Pay綁定銀聯信用卡作支付，可享銀聯網絡的指定商戶優惠，包括鴻福堂高達160元的優惠、於眼鏡88購買鏡片連鏡架享八折優惠等。

中銀香港亦指，BoC Pay將推出一系列消費券優惠，配合特區政府派發新一輪的消費券，以振興市場氣氛，推動香港經濟復甦，詳情稍後公布。

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