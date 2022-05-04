消費券｜大灣區大比拚　澳門經濟效益最高　香港使用自由度勝深澳

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】政府日前宣布，下期5000元消費券將新增兩間營辦商派發，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay。其實香港鄰近的澳門及深圳，亦有派發消費券的計劃。有經濟學者認為，礙於內地經濟下行，估計深圳難以向約1,700萬居民派發大額消費券，因此有名無實。至於澳門及香港的消費券各有擅長，例如澳門為了各行各業受惠，設每日上限300元；而香港消費券的限制最少，因此個人自由度最高。



澳門消費券每日使用上限300元

澳門政府早於2020年已派發消費券，當時的金額為5,000元澳門元。直至今年計劃向合資格的澳門居民派發5,000元澳門元消費券，每日上限為300元澳門元；另派發3,000元澳門元立減額，即消費享有七五折，直至用完該3000元澳門元立減額。所有消費券須於一定期限內使用，提供移動支付或電子消費卡兩種方式，預料須花費59.2億澳門元。

深圳消費券經美團、京東等平台派發

深圳消費券則源於廣東省政府，在4月28日公布的《廣東省進一步促進消費若干措施》，內容要求各市政府，須於5月1日勞動節前，制定具體實施方案。其後，深圳通過美團、京東等網上平台，陸續發放5億元人民幣消費券，包括4億元人民幣購物消費券、6,000萬元人民幣餐飲消費券、及1,000萬元人民幣文體旅遊消費券，有效期為領取後一至兩周；另有3,000萬元數字人民幣紅包。

根據內地媒體報道，首輪「樂購深圳」消費券開搶後，美團數據顯示，「滿500元減200元」的餐飲消費券，需時3秒便搶空；酒店、門票等類別的消費券亦在15秒內搶空。美團相關負責人相信，消費券對五一假期的經濟復蘇，有極大帶動作用。亦有分析認為，消費券有一定「乘數效應」，每投放1元消費券，可產生約2至3倍的直接消費乘數。

李兆波︰深圳消費券應叫折扣券

惟中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波直言，「深圳消費券唔係真正嘅消費券，只係平咗，佢冇畀過錢你。」因此他認為正名應稱作「折扣券」，有如商場推出的折扣券放大至城市規模。不過他分析指，現時內地經濟下行，深圳人口約有1,700萬，派發消費券將帶來財政負擔。

至於澳門方面，李認為限制每日消費金額，或不受當地市民歡迎，但分開多次消費，卻能確實幫助到不同商戶，情況有如部份港人選擇儲起兩期消費券，計劃購買金額較大的電子產品，僅單一商戶受惠。同時以人口及經濟規模而言，澳門派發的金額，於三地最能夠刺激經濟。他相信港府曾考慮澳門的方案，但部份港人本來已不滿電子支付，因此難以於本港實施。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

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八達通消費範疇廣泛與現金無異

惟每個城市有著相應的地區特性，李認為八達通的消費範疇廣泛，包括搭車、食飯、購物，與派發現金無異，因此香港消費券的自由度最高，但他不解的是今次消費券派發的時間，與放寬社交距離措施不同步，以致部份港人領取券後立即使用，當時仍限制營運的食肆業等行業則受惠較少。「顯示政府每個部門自己做自己，財爺同特首做法唔一致。」

李兆波亦強調，雖然政府派發逾300億元消費券刺激經濟，但使用時間跨度長，短期內或能帶來幫助；但長遠而言，若再無旅客帶動消費，僅為「塘水滾塘魚」，只是短暫的興奮劑。他亦坦言︰「當係政府送泊車錢畀我。」

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