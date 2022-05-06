公理高中書院新學年開辦初中課程　全數11高中書院全變一般中學

港島大坑的直資中華基督教會公理高中書院，決定於今年9月新學生開辦初中課程，並易名為中華基督教會公理書院，英語將成為主要教學語言，並會以小班教學形式，以提高教師對學生比例，中一學費每年25,000元。



公理高中書院去掉「高中」二字，標誌着2000年教育改革項目之一、兼顧常規課程及多元化實用課程的高中書院成為歷史，全數11間高中書院改回一般中學，開辦中一至中六課程。



現時只辦中四至中六課程 設酒店旅遊證書和文憑課程

中華基督教會公理高中書院現時是唯一一間只辦中四至中六課程的中學，學費每年16,300元。學校開辦中學文憑試課程及兩年制校本文憑課程，並以「職學雙修」的職志教育理念培育學生，設有「酒店與餐飲服務證書」（資歷架構第二級）及「款待與旅遊管理文憑」（資歷架構第三級）課程，每年學費21,100元。

公理於1967年9月開學，其後轉成為按額資助學校及津貼學校，直至2003年轉為直資的高中書院，並改名為「中華基督教會公理高中書院」，只辦會考課程及職業文憑課程，2009年新高中推行後，改為辦新高中課程至今，同期另外10間高中書院則早已轉為設有中一至中三課程的直資中學。

9月先設中一課程 學費2.5萬元 高中可不讀DSE課程

多家長希望子女可以在同一間學校完成課程，校方宣布9月新學年起也會開辦初中課程，為學生提供六年一貫的中學課程，並改名為中華基督教會公理書院，因此11間高中書院全數成為歷史。

學校將繼續為直資中學，第一年只開辦兩班中一班，每班最多收41人，將以英文為主要教學語言，學費每年25,000；延伸的高中教育設雙軌課程，除了DSE中學文憑試，也有英國高考GCE A Level等其他海外課程供學生選擇。

校長：課程設計為整全創業教育

校長阮愛馨表示，為切合未來社會需求，課程設計上將具有七個階段學習的整全創業教育，當中包括深度與服務學習，每年舉辦創業學習月及專題研習等，同時考生亦會參觀不同企業，提供企業網絡支援，甚至可提供創業實習等；另外，為加強學生營商語言，會按排學生修讀西班牙文等外語。

阮又提到，學校會積極推行「6C」教育，即創意（Creativity）、溝通（Communication ）、協作（Collabration）、明辨思維（Critical Thinking）、品格培養（Character ）及公民教育（Citizenship）六方面的能力，收生方面亦會以「解難」及「創意」兩個特質作標準；校方亦於初中課程加強學生的資訊科技、創意藝術及健康科學知識的學習，以裝備學生面對21世紀挑戰。

除學科知識外，阮表示亦會着重培訓學生的生活技能，例如其中一個目標是要中一生可煮一餐飯給家長食，而校內亦有不同的硬件配套，如大型廚房、STEM教學室及創意媒體室等，讓學生可自由發掘天賦。

教育局：審批時評估未來數年中學學額供求情況

教育局表示，當局於2021年7月批准公理高中書院由2022/23學年開辦中一課程。局方表示，一般而言為促進高中學校持續發展，同時秉持為學生提供多元課程以切合學生不同的潛質、能力和需要，高中學校可考慮申請調整班級結構，在審批有關申請時，會全面及審慎地評估未來數年全港中學學額的供求情況及個別學校的發展需要，並且會全面及審慎地考慮學校申請方案的具體內容，包括申請理由、學校發展計劃的關注事項、優質教育課程框架，以及學校的校舍和設施等，並會適時與學校商討及跟進。

教育局稱，現時在直接資助計劃下共有十一所高中學校，當中在2017/18學年至2019/20學年、2020/21學年、2021/22學年及2022/23學年分別有八所、九所、十所及十一所高中學校獲准開辦初中。

▼11間原高中書院▼



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高中書院遇收生困難紛申辦初中

教育改革倡多元辦學，高中書院是其中之一，在推行新高中課程同時，為中三結業生提供繼續接受正規或職業教育的機會。不過並不受到家長及學生歡迎，收生遇到困難，各高中書院紛紛申請開辦初中，變回主流學校，早在2015/16學年，高中書院已只餘三間。