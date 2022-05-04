強制檢測｜涉40幢　沙田及天水圍最多　溱岸8號2座、尚悅13座上榜

本港第五波疫情持續，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（4日）新增40幢大廈上榜，當中有21幢為私人屋苑，包括連接車公廟站的溱岸8號2座、元朗尚悅13座、馬鞍山聽濤雅苑7座及8座等；其餘19幢為公屋居和居屋，包括粉嶺嘉盛苑嘉耀閣、深水埗富昌邨富韻樓、何文田愛民邨頌民樓等。



沙田及天水圍分別有4幢大廈上榜，為各區之冠。通告列明，任何人士曾於4月28日至5月4日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日或後日（5日至6日）接受採樣以進行核酸檢測。



▼5月4日部份強制檢測上榜大廈▼



將軍澳天晉IIIB及寶盈花園各有一座上榜

今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，全港18區之中，沙田及天水圍有最多大廈上榜，分別有4幢大廈上榜。天水圍有嘉湖山莊美湖居7座、天恩邨恩頤樓、天華邨華祐樓及天盛苑盛悅閣；沙田包括溱岸8號2座、愉翠苑愉勤閣、富豪花園富儷閣及旭禾苑。

上榜私樓包括等元朗尚悅13座、將軍澳天晉IIIB 1B座、九龍灣德福花園E2座、荃灣愉景新城1座等。

至於公屋方面，有10幢為公屋屋邨，包括柴灣興民邨民富樓、何文田愛民邨頌民樓等。另有9幢為居屋屋苑，包括黃竹坑深灣道3號南濤閣2座、將軍澳寶盈花園2座等。

▼5月4日強制檢測公告▼



任何人士曾於4月28日至5月4日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於5日至6日，即明日及後天接受核酸檢測。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

