學童長困出現專注力下降易發脾氣　專家教從3方面改善疫情後遺症

經過長達四個月的抗疫期，近日疫情有所緩和，防疫措施亦相繼解封。第五波疫情期間，小朋友需要每日留在家中，每日對著電腦上網課、對著手機電腦娛樂，有家長表示有ADHD傾向的女兒在這段日子變得更加容易發脾氣，亦難以專注。資深兒童心理輔導訓練導師許秀香表示，小朋友長期困在家中抗疫容易出現專注力下降、社交能力低等疫情後遺症，建議家長可以從3方面去改善這些症狀。



育有7歲女兒的媽媽Tammy 接受訪問時表示，前段時間第五波疫情爆發，有ADHD傾向的女兒長時間留在家中，變得更加容易發脾氣，情緒亦較不穩定。在無法外出的情況下，她只能夠讓囡囡在家中都保持有各種活動，例如畫畫、看書等等，亦表示趁著現在疫情有所緩和，會係戲子安排各種興趣班，讓女兒盡情放電。

育有7歲女兒的媽媽Tammy 前段時間第五波疫情爆發，有ADHD傾向的女兒長時間留在家中，變得更加容易發脾氣。（受訪者提供）

資深兒童心理輔導訓練導師許秀香則指出，疫情下小朋友幾乎每日留在家中，每日對著電腦上網課、對著手機電腦娛樂，對著電子產品的時間相對較多，缺乏運動和少接觸陽光的情況下，小朋友無處釋放能夠平衡情緒的安多芬，在電子產品刺激下，小朋友容易情緒高漲、發脾氣，從而導致專注力下降，影響學習。

「除此之外，小朋友喺疫情下接觸少咗人，溝通機會少，容易導致社交技巧低，到之後正常生活都好易出現唔識同人相處嘅問題。」另外，許秀香亦表示，疫情期間人人戴著口罩，年紀較小或SEN小朋友無法靠口形和面部表情學習，容易有社交問題。

疫情下小朋友幾乎每日對著電腦上網課、對著手機電腦娛樂，在電子產品刺激下，小朋友容易情緒高漲、發脾氣，從而導致專注力下降，影響學習。（PhotoAC）

除了情緒和社交問題，許秀香亦指出疫情下小朋友的睡眠質素容易變差，「因為小朋友冇咗規律性作息時間，夜訓自然影響起身時間，對太多電子產品亦會影響睡眠質素，容易導致精神狀態唔好、專注力差等問題。家長需要留意小朋友瞓覺時會唔會周身郁、磨牙甚至叫，如果有就即係睡眠質素差，需要注意。」

3方面改善疫情後遺症

許秀香建議家長可以從3方面去改善這些症狀。首先，父母一定要為孩子重拾規律的作息時間，即使上網課或放假的日子，父母都要安排每日定時學習、活動，最近疫情緩和亦建議可以每日讓孩子去公園玩一小時，盡情放電和吸收陽光，「小朋友唔專注好大原因係太多電，只要放夠電就專注到，同埋要留意小朋友瞓覺時間唔好太過夜。」

Sarah建議家長可以每日讓孩子去公園玩一小時，盡情放電和吸收陽光。（getty image）

另外，許秀香亦提及疫情下小朋友經常食無定時，亦會吃過多零食、糖果，「化學糖對腦部發展唔好，父母應該減少小朋友食零食，並且定時定候食飯，培養返良好嘅飲食習慣。」Sarah亦建議父母可以為年紀較小的小孩用講故事的方法培養溝通能力，「對於年紀較大嘅小朋友，可以約下朋友、親戚傾計，透過視像都可以，最緊要可以睇到對方樣貌，唔好淨係局限喺自己家人，同人建立返關係。不過而家小朋友要返返學已經比較好。」