東鐵過海｜三組數據拆解轉9卡車為何勢逼爆　疫情緩和至少九成滿

東鐵線過海段將於5月15日通車，全線提早在周六（7日）轉用9卡韓製列車。新列車較東鐵原本使用的英製列車少3卡車廂，載客能力銳減下，日後東鐵會否逼爆備受關注。港鐵多番強調，東鐵除引入新列車，亦已啟用新信號系統，兩者配合下可加密班次，早上繁忙時間班次將由3分鐘一班，縮短至2.7分鐘一班。

惟加密班次，是否能完全彌補列車少3卡的載客容量損失？《香港01》分析三組數據，對比兩款列車設計最高可載客量、每列可載客量，以及東鐵線客量等資料。假設東鐵客量恢復至疫情前水平，繁忙時間9卡車至少已達九成滿。

加上預料將來有更多巴士乘客將「棄巴轉鐵」，新界北持續發展人口增加，疫情緩和將迎來通關及國內外旅客等變數，勢令9卡車更逼爆。港府及港鐵則大派定心丸，稱會在繁忙時段及繁忙車站安排短途班次空車載客，疏導人流。



▼5月3日 早上繁忙時間東鐵九龍塘站轉觀塘線人潮▼



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東鐵設計每小時最高可載客量：舊系統10.1萬人次 vs. 新系統8.25萬人次

東鐵線過海段通車後，隨轉用新信號系統，早上繁忙時間將由3分鐘一班車，加密至2.7分鐘。但東鐵線12卡車率先在周五（6日）退役，周末起將全面轉用9卡車。

根據運輸及房屋局早前向立法會提交文件，披露新信號系統可供42列9卡列車同時在系統上運行，達至最高約2分鐘一班車，設計最高可載客量為每小時單向8.25萬人次；惟舊系統雖然班次較疏，但12卡車載客量較高，東鐵線列車在繁忙時段約3分鐘一班，每小時載客量為單向10.1萬人次。

惟鐵路系統日常運作，絕少會達到系統最高設計載客量，實際載客能力會再「打折扣」。惟單計最高設計載客量，東鐵全線轉用9卡車，每小時已載少近18,500人次。

每列列車可載客量：12卡車3,750人 vs. 9卡車2,845人

東鐵實際載客量受列車設計、列車班次、車務安排及乘客需求等影響。根據港鐵早前向立法會披露的另一項數據，東鐵新更換的九卡列車，全車可載客量約為2,845人，12卡列車可載客量則為3,750人。換言之，九卡車每列較12卡車少載905人，每班車載客量減少約24％。

港鐵當時曾解釋，新九卡列車車身較闊，亦改良扶手位置及車門分布，有助乘客更平均分布在車廂內，整體載客量亦視乎列車的班次及車務安排等因素，會因應乘客量及實際情況，按需要調整班次及加插短途班次行走繁忙車站。

若東鐵客量恢復疫前水平 繁忙時間車廂已至少九成滿

列車運作一般不會用盡至最高設計載客量水平。根據港鐵近日的公開資訊，早上繁忙時間最密2.7分鐘一班車計算，即每小時單向有22班車。按上述九卡列車，每列載客量約為2,845人，即每小時可載客約62,590人次。

62,590人次的載客量又可否滿足沿線居民需求？翻查2019年社會運動及疫情前的數據，東鐵線在2016至2018年早上繁忙時段，乘客量介乎5.48萬至5.78萬人，若以該3年平均數56,466人次計算。同等的客量水平，九卡列車載客率已達90.2%，可預視屆時車廂勢逼滿人。

▼5月3日 早上繁忙時間紅隧口等過海巴士人龍▼



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市民「棄巴轉鐵」 東鐵客量勢再增

實政圓桌立法會議員田北辰昨日(3日)在電台節目表示，早前曾向九巴，以及新、城兩巴「探口風」，幾間專營巴士公司，估計每日至少流失3萬多人次，原本在紅磡改乘隧道巴過海的乘客。該批乘客大多集中在上、下午繁忙時間乘車。

單計東鐵乘客量恢復疫情水平，9卡車上午繁忙時段車廂已經達九成滿。倘加上新增「轉會」的巴士客，東鐵車廂逼爆的估計，並非空穴來風。

若進一步觀察東鐵最繁忙路段資料，去年因疫情，東鐵早上繁忙時間跌客至3萬人次，加上屯馬線通車，東鐵最繁忙路段由「大圍至九龍塘」轉變成「沙田至大圍」，港鐵稱屯馬線有分流三成東鐵南行乘客效果。

其他變數︰新界北發展人口增 巴士公司出招留客

隨著社會逐漸復常、市民由巴士轉搭地鐵，日後亦將通關迎來國內外旅客，人口或會持續增長，均對鐵路服務需求構成壓力。田北辰昨日在電台節目亦表示，不接受政府和港鐵指繁忙時間每小時最多可承載8.5萬人次，認為實際載客量只有約6萬人次。他指，隨疫情過去，港鐵逐漸有壓力，加上5年後落成的落馬洲支綫古洞站服務約11萬多人，以及搬入新界北發展區約20萬人口，預期5至7年後，乘客或因東鐵太逼，選擇重新乘搭巴士過海。

專營巴士亦有出招應對東鐵過海段的競爭，九巴表示，會視乎實際情況，加強新界東來往九龍東及九龍西的點對點服務；而新巴城巴亦將開辦全新路線，另有五條行經會展站的巴士線，會提供港鐵二元轉乘優惠。

▼5月3日 港鐵首開放金鐘站東鐵線部份予傳媒參觀▼



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港鐵指繁忙時段會安排短途列車到繁忙車站空車載客

對於不少市民關注9卡車載客量會否超出負荷。運輸及房屋局局長陳帆前日（2日）在記者會稱︰「我間中都會乘搭鐵路」。陳指，下班時間由金鐘站去九龍常見市民要等兩三班車，但約兩三班車後，會有一卡空載列車到達金鐘站，將輪候上車市民一整批地「送上歸程」回家，相信日後東鐵線會採取相同做法，預期東鐵可載客量，足以應付市民出行需求。

港鐵亦預計，東鐵過海段通車後乘客量會增加，會密切留意載客情况，在繁忙時段會安排空車到繁忙車站載客。港鐵又指，目前早上繁忙時間，東鐵南行頭兩三卡較多乘客，港鐵會派員在粉嶺、太和站分流乘客，到較多空間的月台位置上車。

▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼

