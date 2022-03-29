第四批內地專家抵港　組長仝小林︰視察方艙醫院及安老院制定方案

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今早（29日）到深圳灣口岸，迎接內地第四批共7人的中醫藥專家團隊。她期望能借鑑內地的經驗，學習如何用好中醫藥，並為長者提供更多治癒後的復康服務。

援港內地中醫專家組組長仝小林指，將會到方艙醫院、安老院舍、以及在社區實地考察，包括遠程醫療等；又指中醫藥不僅針對病毒，亦能為長者過去的疾病提供較好的調整效果，將與本港中醫及西醫共同討論治療方案。

▼3月27日　疫情過高峰後星期日市面人流增多▼

+15

林鄭表示，此前已有三批內地專家曾來港支援，提供有關流行病學調研、治療重症及整體抗疫措施的幫助。至於今批7人的中醫藥團隊，其副組長即廣東省中醫院副院長張忠德，已與兩周前提前與內地300人醫療團隊到港，目前已在亞博館與醫管局的人員，一同治療病人、巡房、開方等。她相信內地團隊抵港後，將與本地中醫藥專家商討香港未來抗疫的發展。

林鄭強調，中醫藥於減少重症及死亡個案卓有成效，而內地中醫藥曾於內地多個省市應用，因此隨著更多患者康復，她期望借鑑內地的經驗，向他們學習如何用好中醫藥，並讓內地團隊為長者提供更多治癒後的復康服務。

林鄭亦說，上次300人的內地醫療團隊，當中有20人為中醫師，正與張忠德一起工作。她指，由於不少長者於安老院舍感染，因此剛才已向張忠德請求，有時間可巡視安老院，以提出防感染的建議。

+2

援港內地中醫專家組組長仝小林指，受香港特區政府的邀請，將與本港中醫團隊，商量如何在形勢嚴峻的情況下，發揮及擴大中醫藥的作用。他指，團隊的7名專家曾在內地多個省市參與抗疫，相信能為香港發揮更大的作用。

仝又指，在內地看到香港中醫積極抗疫的報道，「我們深為感動」。他透露，將會到方艙醫院、安老院舍、以及在社區實地考察，包括遠程醫療等。團隊將針對香港的情況，除了本港中醫外，亦與西醫共同討論更適合香港的中醫藥方案。

仝指，從內地最近的天津及安陽的爆疫，發現Omicron的特點，與以往的病毒株不同，特別表現在上呼吸道的病徵，例如咳嗽、咽乾、咽痛等，不過抗疫仍然能取得理想的成果。

仝亦指，目前香港長者患病後較嚴重，死亡率較高，認為中醫藥在治療上有特長，如部份長者本身患有基礎性疾病，中醫藥不僅針對病毒，亦能為長者過去的疾病提供較好的調整效果。

全民檢測｜內地專家梁萬年：疫情後期較適合　已遏制快速上升勢頭林鄭月娥與內地專家會晤　同意加外展隊助院友打針目標兩周完成林鄭月娥率官員會晤　內地專家倡港府清楚解說死亡個案臨床狀況內地專家團今到訪個案追蹤辦公室　亦與環保署等交流環境調查工作
新冠肺炎
中醫
林鄭月娥
01 Video
我主場