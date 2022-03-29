第四批內地專家抵港　組長仝小林︰視察方艙醫院及安老院制定方案

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今早（29日）到深圳灣口岸，迎接內地第四批共7人的中醫藥專家團隊。她期望能借鑑內地的經驗，學習如何用好中醫藥，並為長者提供更多治癒後的復康服務。



援港內地中醫專家組組長仝小林指，將會到方艙醫院、安老院舍、以及在社區實地考察，包括遠程醫療等；又指中醫藥不僅針對病毒，亦能為長者過去的疾病提供較好的調整效果，將與本港中醫及西醫共同討論治療方案。



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林鄭表示，此前已有三批內地專家曾來港支援，提供有關流行病學調研、治療重症及整體抗疫措施的幫助。至於今批7人的中醫藥團隊，其副組長即廣東省中醫院副院長張忠德，已與兩周前提前與內地300人醫療團隊到港，目前已在亞博館與醫管局的人員，一同治療病人、巡房、開方等。她相信內地團隊抵港後，將與本地中醫藥專家商討香港未來抗疫的發展。

林鄭強調，中醫藥於減少重症及死亡個案卓有成效，而內地中醫藥曾於內地多個省市應用，因此隨著更多患者康復，她期望借鑑內地的經驗，向他們學習如何用好中醫藥，並讓內地團隊為長者提供更多治癒後的復康服務。

林鄭亦說，上次300人的內地醫療團隊，當中有20人為中醫師，正與張忠德一起工作。她指，由於不少長者於安老院舍感染，因此剛才已向張忠德請求，有時間可巡視安老院，以提出防感染的建議。

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援港內地中醫專家組組長仝小林指，受香港特區政府的邀請，將與本港中醫團隊，商量如何在形勢嚴峻的情況下，發揮及擴大中醫藥的作用。他指，團隊的7名專家曾在內地多個省市參與抗疫，相信能為香港發揮更大的作用。

仝又指，在內地看到香港中醫積極抗疫的報道，「我們深為感動」。他透露，將會到方艙醫院、安老院舍、以及在社區實地考察，包括遠程醫療等。團隊將針對香港的情況，除了本港中醫外，亦與西醫共同討論更適合香港的中醫藥方案。

仝指，從內地最近的天津及安陽的爆疫，發現Omicron的特點，與以往的病毒株不同，特別表現在上呼吸道的病徵，例如咳嗽、咽乾、咽痛等，不過抗疫仍然能取得理想的成果。

仝亦指，目前香港長者患病後較嚴重，死亡率較高，認為中醫藥在治療上有特長，如部份長者本身患有基礎性疾病，中醫藥不僅針對病毒，亦能為長者過去的疾病提供較好的調整效果。