封區｜梨木樹邨楓樹樓及白田邨昌田樓完成強檢　各有5宗陽性個案

被圍封的荃灣梨木樹邨楓樹樓今早（5日）解封，在圍封期間，共發現五宗陽性檢測個案。政府上午6時20分完成強制檢測行動，梨木樹邨楓樹樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口，離開「受限區域」。

另外，深水埗白田邨昌田樓亦完成強制檢測行動，共發現五宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府昨日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午4時起，限制梨木樹邨楓樹樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。行動期間，約1470名身處梨木樹邨楓樹樓內的人士接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在梨木樹邨楓樹樓內派員到訪約800戶，當中約119戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府昨日（4日）下午圍封荃灣梨木樹邨楓樹樓強制檢測。（政府新聞處截圖）

此外，深水埗白田邨昌田樓亦完成強制檢測行動，共有約1440人接受了檢測，當中共發現五宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在白田邨昌田樓內派員到訪約780戶，當中約90戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。