經紀持假針卡上酒吧被截　官斥只顧自己未顧疫情　判社服200小時

警方去年到尖沙咀酒吧巡查，一名地產經紀涉訛稱已接種新冠疫苗，並出示自行製作的假電子針卡被捕，地產經紀早前承認誤導警務人員罪。裁判官今日（5日）判刑指，本案案情嚴重，指防疫措施為保障公眾安全，但被告卻罔顧公眾衛生而假針卡是有預謀地準備，批被告只考慮自己，未顧及香港疾控情況，判他200小時社會服務令。



被告嚴學勤（33歲，地產經紀）被控於2021年11月16日，在尖沙咀諾士佛臺「Vesper」提供虛假資料，即一張虛假電子針卡紀錄的相片，以誤導警務人員。

求情稱事後已主動打疫苗

辯方求情指，被告的報告顯示他已明白行為對社會的影響，亦有悔意，望法庭考慮他事後已主動打疫苗，可以輕判。

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警員查問時只出示針卡照片

案情指，警方事發當日到上址巡查，並要求被告出示安心出行及針卡紀錄，被告聲稱自己已打針，但沒有攜帶針卡紀錄，並向警方展示一張照片，聲稱該照片是他的針卡。

被要求即下載智方便查證

警方覺得照片可疑，要求被告即時下載政府應用程式「智方便」，出示其已認證的電子針卡。被告之後坦白自己未打針，並出示了假針卡。被告被捕後，在警誡下承認，自己觀看網上教學後，自行製作假針卡。被告在被捕後兩天，最終接種了首劑新冠疫苗。

案件編號：KCCC795/2022