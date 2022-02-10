疫苗通行證｜一文睇清常見問題　假針卡責任誰屬、外賣須掃針卡？

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府將於本月24日推行「疫苗通行證」，屆時市民進入食肆、商場、百貨公司、超市等17個表列處所時，必須掃瞄安心出行及展示針卡，當中D類食肆於今（10日）率先試行。食環署與資科辦今午亦舉辦網上研討會，講解疫苗通行證的流程，《香港01》將內容歸納成以下問題。



▼2月8日 食肆2.24提升限制至員工及食客必須打疫苗▼



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Q1. 購買外賣的顧客、送貨工人等，是否需要掃瞄針卡？

食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻表示，涉及工作的情況須掃瞄針卡，至於購買外賣的顧客則不須掃瞄。根據上述說法，送貨工人進入食肆等處所涉及工作，因此亦須掃瞄針卡。

Q2. 顧客針卡資料於食肆保存31日，食肆是否需定期上載資料？

食肆不必定期上載資料，然而衞生防護中心（追蹤辦）將通知確診者曾到訪的處所，上載記錄比對中央疫苗接種數據庫，檢視相關人士在數據庫內的個人資料及手機號碼，協助加速追蹤密切接觸者。

不過在針卡掃瞄App更新後，食肆不必將31日內的資料全部上傳，屆時當局將提供個案編號及上傳密碼，食肆只須填寫簡單資料，便可上傳至政府的數據庫。至於部分食肆或處所的出入口或多於一個，均裝有掃瞄針卡的手機。此情況下，食肆負責人則需為多部手機，填寫該個案編號及密碼以上傳資料。

Q3. 若市民出示假針卡進入食肆等處所，責任誰屬？

黃淑嫻指，顧客展示其他市民的針卡進入食肆，則交由執法部門處理。她解釋，執法部門於法例下被賦予權力，要求食客出示個人身份證明，以核實針卡是否屬於本人，若針卡確認並非本人，責任屬出示者一方，因此食肆不需要代為核實。

Q4. 哪幾類市民獲豁免不須掃瞄針卡，便可填紙仔進入食肆等場所？

1. 12歲或以下沒有成年人陪同的小童。

2. 所持醫學豁免證明書缺二維碼的人士。

3. 持有海外接種疫苗記錄的人士。

4. 未能使用「安心出行」的指定人士。（65歲或以上／15歲或以下人士／殘疾人士／其他受政府授權機構認可為合資格的人士）



不過須注意的是，由於「安心出行」可加入醫學豁免證明書，因此該批市民僅需掃瞄證明書的二維碼，不需填寫紙仔。

Q5. 若獲豁免的顧客並無「安心出行」及「疫苗通行證」，須分開兩次填紙仔？

政府已更新「D類食肆模式餐飲處所顧客申報表格」，獲豁免掃瞄針卡的顧客，只須在指定方格打勾，便可填寫一張紙，涵蓋安心出行及疫苗通行證。

Q6. 若食肆記錄顧客針卡記錄的手機被偷取，應如何處理？

黃淑嫻指，儲存顧寢客針卡記錄的手機屬個人資產，食肆有責任保護，因此若被偷取應報警處理。

市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（資料圖片）

Q7. 若食肆位於商場內，顧客應否再掃瞄「安心出行」？

由於商場及其範圍內食肆的二維碼並非相同，顧客需要在「安心出行」離開所在的地點，並掃瞄即將進入的食肆二維碼，並展示針卡。

Q8. 顧客持紙版針卡或醫健通針卡二維碼，是否能進入食肆等處所？

根據資科辦所指，紙版針卡及醫健通針卡的二維碼，同樣可向食肆或其他處所展示。