東鐵過海｜東鐵5.7起提速　上水往紅磡最多快8分鐘　料難紓緩人流

沙中線東鐵線過海段將於本月15日通車，而東鐵線在本周六（7日）起，將全部改用9卡車，俗稱「烏蠅頭」的列車將於光榮引退。港鐵表示，東鐵線日後將分兩階段「提速」，其中在5月7日起，當轉用新列車後，早上繁忙時間由上水至紅磡，每程可加快約5分鐘；而在5月15日起，即東鐵線過海段通車後，上水至紅磡可加快約8分鐘。

不過，港鐵有內部人士估計，即使東鐵車程日後可加快，但對改善人流的幫助不大，因列車始終較從前少3卡車，接載能力將減少四分一，加上不少人依賴東鐵線出入新界，料車廂仍會「逼爆」。



▼5月2日 東鐵線會展站情況▼



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料兩階段提速完成後 上水至紅磡車程縮至最快約34分鐘

港鐵今日(５日)於的手機應用程式及Facebook專頁公布東鐵提速的消息，港鐵指出，東鐵將分兩階段「提速」。在第一階段，由於東鐵線將在5月7日起全線採用新列車，故新列車將配合新行車時間表，於早上繁忙時間，由上水至紅磡每程車可快約5分鐘。根據港鐵網頁路線資料，目前從上水出發到紅磡，車程需時約42分鐘。

而第二階段，在5月15日起，當東鐵過海段通車，新列車轉用紅磡站新月台時，上水至紅磡的每程時間可再進一步縮短，屆時可加快約8分鐘。即車程時間由現時約42分鐘，加快至約34分鐘。

▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼



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有港鐵內部人士向《香港01》分析指，東鐵線加速的原因，估計當中與路軌有很大關係。該內部人士指，過海段涉及新路徑，而相關路軌「較靚」。此外，紅磡站現有路軌因受當時設計所限，速度有限制。隨過海段將通車，港鐵現已將從前不少轉彎路段拉直，而近年東鐵線不少路軌亦已翻新，信號系統亦已改良，故有空間提升車速。

另一名消息人士亦指，港鐵因應過海段通車將加密東鐵班次，加上現已轉用新列車，故行車時間可更快。

乘搭港鐵東鐵線由九龍塘往金鐘，淨車程需時13分鐘，並且不用轉車。（港鐵圖片）

料無助改善擠逼問題

不過，即使東鐵車程日後可加快，但有港鐵內部人士估計，對改善擠逼人流的幫助不大。他解釋，現時東鐵線列車改為9卡車，較從前少3卡車，接載能力大減近四分一，加上不少人依賴東鐵線出入新界，料車廂仍會「逼爆」，相信即使車程加快，並加密班次，但仍有不少乘客無法上車，「（車程）係快咗，但要上到車仲係好難。」

該內部人士亦指，對普通乘客而言，車程快5分鐘的分別不大，一般而言較難感受到，估計東鐵班次要加密至每1.5分鐘一班車，才有望真正紓緩現有擠逼情況。不過他直言，要做到1.5分鐘一班車難度甚高，他以繁忙時間為例，若車門關門時受阻，重覆開關車門要耗時約半分鐘，「除非（列車）埋站後，可以一take過搞掂。」