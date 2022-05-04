東鐵過海｜「烏蠅頭」列車周五退役　最後一班下午1時紅磡往沙田

沙中線東鐵線過海段將於本月15日通車，東鐵線本周六（7日）起，將全部改用9卡車，俗稱「烏蠅頭」的英製12卡中期翻新列車（MLR列車）將於本周五（6日）光榮引退。

為讓鐵路迷與12卡車道別，港鐵在其Facebook專頁宣布「烏蠅頭」榮休之旅消息。周五將安排最後一列12卡車，下午1時在紅磡站1號月台準備，並開往沙田站，於沙田短暫停留在沙田站1號月台，讓大家拍照。



▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼



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港鐵表示，東鐵線即將以全新9卡列車運作，12卡英製列車將會完成任務，並指12卡車已服務香港數十年，一直連繫大家日常生活，形容「真係由細睇到我哋大」。港鐵指，為感謝12卡列車為乘客服務多年，故特別安排今次「退役」紀念。

港鐵屆時會在現場直播整個過程，未能出席的鐵路迷，亦可留意其Facebook直播。

港鐵又提醒鐵路迷，無論搭車還是打卡，必須注意安全，同時亦要顧及其他乘客，避免阻礙正常車務運作。

▼5月3日 港鐵首開放金鐘站東鐵線部份予傳媒參觀▼

