東鐵過海｜鐵路發展勢威脅隧巴　運輸署文件揭八高危隧巴線或削班

港鐵宣布東鐵線過海段將於5月15日通車，過海巴士服務將受影響。運輸署預計，原本不少東鐵線及屯馬線的乘客，在紅磡站轉乘隧巴前往港島各區，在東鐵線過海段通車後，估計絕大部份人將乘東鐵直接過海；而一些原本選擇乘隧巴的乘客，也可能因應東鐵過海段通車，轉用鐵路服務。

運輸署除建議取消與東鐵線過海段服務範圍接近完全重疊，而且只在早上繁忙時段開出的隧巴第301號線外。運輸署在提交九龍城區議會的文件中，預告隧巴有空間作出調整，並列出5組共8條高危隧巴路線名單，包括往來觀塘裕民坊及堅尼地城的101、白田邨至堅尼地城的104、何文田至中環港澳碼頭的109等。



▼5月3日 早上繁忙時間紅隧口等過海巴士人龍▼



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運輸署在提交九龍城區議會文件中指出，預計東鐵線過海段通車後，乘客的出行模式和乘車需求將會有明顯變化。該署表示，現時不少東鐵線及屯馬線乘客，於上午繁忙時段會在紅磡站下車，轉乘隧巴往港島各區；而下午繁忙時段亦有乘客在港島各區，乘搭隧巴前往紅磡站，然後轉乘鐵路往新界或九龍各區。該署預料東鐵過海段通車後，該批乘客可能直接乘鐵路過海。

運輸署預計有需要及空間調整隧巴服務安排，包括建議在5月15日過海段通車首日，即取消由紅磡收費廣場巴士站開出，前往灣仔及中上環的隧巴第301號線。

▼5月3日 早上繁忙時間東鐵九龍塘站轉觀塘線人潮▼



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運輸署又預期乘客對現時巴士公司，在繁忙時間於收費廣場巴士站開往港島的特別班次服務的需求，亦會隨著東鐵線過海段開通而大幅減少。故該署會按實際乘客需求，考慮於東鐵線過海段開通後約一個月內分階段取消相關服務安排。

該署又認為，有空間就個別隧巴路線服務的安排作出調整，當中主要包括現時班次較為頻密的市區隧巴路線，並列舉五條隧巴路線，涉及101、104、109、111/111P，以及171/171A/171P，該批隧巴路線將可能遭削減班次。

運輸署列出五條巴士路線，指有空間就該批路線服務的安排作出調整。（區議會文件截圖）

▼東鐵線會展站、金鐘站及紅磡站5月2日情況▼



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另外，運輸署預料會展站上蓋的公共運輸交匯處將成為東鐵線乘客轉乘其他公共交通工具，前往港島其他地區的樞紐。該署指，乘客可於會展站公共運輸交匯處乘搭7條接駁巴士路線，往來東區和南區一帶，並建議新增一條接駁會展站的1M線，以循環線方式行走會展站至黃泥涌峽。