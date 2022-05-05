疫情｜懲教署5.9起恢復親友及公事探訪　訪客須自行快測呈陰性

本港疫情放緩，懲教署今日（5日）公布，將於下周一（9日）恢復親友及公事探訪，訪客探訪當日需自行進行快速測試並取得陰性結果，並符合「疫苗通行證」的疫苗接種時間表及使用「安心出行」；至於確診的在囚人士或其密切接觸者均不能探訪，隔離期間仍只可獲准接收一次認可交來物品。



懲教署指確診個案主要集中在荔枝角收押所及赤柱監獄。（資料圖片）

懲教署表示，除額外親友探訪繼續暫停外，懲教院所的所有親友及公事探訪安排將於本月9日起恢復正常。

確診在囚人士及密切接觸者不能接受探訪

懲教署為減低病毒流入院所風險，訪客須於探訪當天自行進行快測並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報；除獲豁免人士外，訪客須根據政府發出的「疫苗通行證」接種時間表出示相應疫苗接種紀錄，及／或相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，並使用「安心出行」登記。

懲教署指出，所有確診在囚人士或其密切接觸群組必須接受隔離治療及觀察，不能接受探訪，但其間仍可獲准接收認可交來物品一次。已登記懲教署流動應用程式的使用者，可透過應用程式查詢在囚人士是否可以接受探訪，訪客亦可預早致電相關院所的更生事務組或探訪室，或懲教署熱線2511 3511向職員查詢在囚人士的探訪狀況。

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