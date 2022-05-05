復課即爆欺凌事件　小五生疑被迫「三跪九叩」道歉　警拘兩同學

紅磡一間小學懷疑出現學生欺凌事件。消息指，一名小學生在疫情停課期間，懷疑因「打機叻」且態度囂張，因而開罪同學，遭對方聯同三名同學在上月22日復課後挾往同區一個休憩公園涼亭報復，事主被迫「三跪九叩」道歉，過程更被其中一人拍下。據了解，拍片學生的家長發現後，竟將片段放到家長聯絡群中，引起學校訓導關注，並報警處理。

警方指，已就事件拘捕兩名13及12歲的男童，他們涉刑事恐嚇並已獲准保釋，案件交由九龍城警區組刑事調查隊第二隊跟進調查。



網上糾纏約一個月 復課即展開復仇

據悉，受害事主在紅磡一間小學就讀五年班，懷疑開罪一名同學，對方懷恨在心，並聯同班內同學在網上與事主談判，更糾纏約一個月。至上月22日復課後，事主遭該名同學及其同黨報復，趁事主回家時，將事主挾往紅磡邨紅暉樓休憩公園涼亭，並要求事主做出一系列具侮辱性動作認錯。

事主疑因打機叻、態度囂張開罪同學

消息指，事主為遊戲高手，因「打機叻、態度囂張」，開罪該名同學。事主在上周五與三名同學補習後，遭對方挾至事發地點，該三名同學搶去事主手機，並命令事主要「三跪九叩」道歉，事主迫於無奈就範。據了解，三人之中有一人將過程拍下，其家長發現短片，並上傳到家長聯絡群，最終驚動學校訓導，令事件曝光。

警方：拘兩名男童涉刑事恐嚇

警方回應指，昨日（五月四日）接獲一名學校職員報案，指一名10歲男學生在4月22日下午於紅磡區內一公園懷疑被兩名男同學欺凌。

警員經調查後，將案件列作刑事恐嚇，交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進。警員同日分別在紅磡及葵涌拘捕兩名分別13歲及12歲男童，懷疑與案件有關。兩名被捕男童已獲准保釋候查，須於六月上旬向警方報到。