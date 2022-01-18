少年拒絕上學存隱憂　校園欺凌莫忽視

看了二十多名病人後，帶着疲憊身軀的我，在這節精神科門診的尾聲，遇上了這名來求診的男子--阿進。

撰文︰青山醫院精神健康學院吳璧均醫生



「下一位！」隔了一會，門打開了，首先走進來的不是阿進，而是他的社工--葉生。「不用怕，進去吧！」葉生望向後方揮手說着。一位二十多歲的男子垂着頭、搓着手，偷偷瞄了診症室一眼，然後慢慢地跟着葉生進來。起初阿進一直垂着頭靜靜地坐着，幾經鼓勵下，他才慢慢說出自己的故事。

原來二十五歲的他已經有七年沒有踏出過家門。中三那年，沈默寡言的阿進遇到了「改變」，他一生的幾位同學。他們說他身形瘦削，要幫他進行「地獄式訓練」，就這樣，阿進便成為他們欺凌的對象。每天踏進班房，他們都會搶走阿進的書包，將裏面的東西通通倒在地上，然後對他拳打腳踢，有時甚至用椅子毆打他，還質問他為甚麼不還手。

校園欺凌可引致抑鬱症。

其他同學看到也不敢作聲，甚至因為害怕惹上麻煩而慢慢疏遠他。阿進試過逃學，但父母發現後被罵了好幾天。他不想跟任何人提起被欺凌的事，所以只好戰戰兢兢地繼續上學。他每天抱着頭被打，自己忍痛默默地躲在課室角落，放學回家又要承受父母的責備，說他成績倒退。他很想努力堅持下去，但其實他身心都已經很累，有時在寂靜的晚上看到自己身上的瘀痕，他也會控制不了每天都拼命地忍着的眼淚，涕淚俱下。

他好不容易捱過了高中這三年並完成了公開試，終於可以離開那個恐怖的地方。但因為太害怕再次遇上那些同學，他選擇了當一位「隱蔽青年」，每天躲在房間裏，與外界斷絕了一切聯絡。父母沒有關心過他，亦沒有問過他整天留在家的原因，只是每天怪他沒用、罵他失敗。他就這樣過了七年，這七年間他沒有一刻開心過，每天都會想起被欺凌的畫面，怪自己沒用，甚至想過要自殺……

有天，他無意間在電視上看到了有關「隱青」的節目，節目尾聲播出了求助熱線。他猶豫了好久，最後決定打了這通電話，並遇上了葉生。葉生花了一年的時間才能打開阿進的心扉，帶他踏出家門並來到這個診症室。阿進被診斷患上抑鬱症，而主因明顯是校園欺凌。

其實阿進的故事只是冰山一角，校園欺凌問題在香港屢見不鮮，有報導指出全港有高達三成的學生曾被欺凌。很多時候受害者都不敢反抗，更不敢告知老師，令欺凌者越加放肆、變本加厲。欺凌對受害者所帶來的後果嚴重且深遠，特別是心靈上的傷害。

受害者會常常擔驚受怕、焦慮，甚至因害怕而拒絕上學、對人失去信心，最後甚至患上抑鬱症、焦慮症及創傷後遺症等情緒病。若受害者身邊的人，包括同學、老師、家人，能及早發現並伸出援手，便有機會把他們從水深火熱之中救出來，阻止悲劇發生。

經過藥物及心理治療，加上醫護與社工的支持，阿進的情緒漸漸好轉並開始願意踏出家門，走出陰霾，重新融入社會。校園生活是每個人成長的必經階段，當中的經歷可以直接影響個人身心健康的發展。如果每個人都可以做到基本的尊重與包容，再加上家長、學校、社工等各方的配合，便能把校園欺凌的歪風矯正過來，讓每個孩子都能夠在愉快的學習環境中成長。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

