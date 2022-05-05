東鐵會展站開放日門票極速派完 網上炒至250元 港鐵：不得轉售
撰文：王潔恩
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【東鐵／沙中線／會展站】東鐵過海段於本月15日通車，港鐵將於5月9日率先舉行會展站開放日，今日（5日）透過手機應用程式免費派發入場券。不過，活動反應城熱烈，入場券數分鐘內全部派發完畢，網上更疑有炒賣，於拍賣網站Carousell以100元至250元放售。
港鐵回覆《香港01》查詢時指，入場券條款及細則訂明，該券不得轉售或轉讓，活動當日，若有人未能按指示出示入場券，將被拒絕入場，故呼籲市民切勿購買入場券。
▼5月5日 新落成會展站直擊▼
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港鐵將於5月9日率先舉行會展站開放日，設5,600名額，共派發1400張門票，每張票可供4人入場。今日下午兩時起，港鐵分別透過「MTR Mobile」及「THE GULU」手機應用程式，免費派發入場券，其中在「MTR Mobile」，約兩分鐘已派完所有入場券；而「THE GULU」派發的4節門票，亦於數分鐘內派發完畢。
不過，在派完入場券後，網上隨即有人放售門券。記者於拍賣網站Carousell發現，多人放售開放日門票，索價約100元至250元不等，同時有人以150元徵收入場券。
港鐵︰工作人員會要求入場人士打開應用程式出示入場券
港鐵回覆查詢時指，所有開放日門票已於今日全部派發完畢，共派發1,400張門券，提供5,600個入場額 ，並在派發時段開始後數分鐘內已派出，反應踴躍。
港鐵向未能索取門票的市民表示歉意，但強調入場券條款及細則訂明，該券不得轉售或轉讓。活動當日，工作人員會要求入場人士打開相關應用程式並出示入場券，未能按指示出示入場券的人士將被拒絕入場。
港鐵又指，市民可透過金鐘站、會展站及紅磡站的短片，預先了解車站環境及設施。
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