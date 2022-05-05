東鐵過海｜新建會展站直擊　展二戰炸彈　月台層預留空間擴展新線

【會展站／東鐵／沙中線】東鐵過海段將於5月15日通車，新落成的會展站將於同日投入服務。港鐵今日（5日）率先開放會展站予傳媒參觀，新車站以深綠及灰色為主色，設兩個出入口，大堂位於地底，乘客從大堂要向下走一至兩層，才能抵達東鐵月台。兩層月台層均有展覽，分別介紹東鐵百年歷史，及建造過海段的過程，並展出當時於會展站工地挖出的一枚二戰炸彈。

港鐵署理總建築經理（工程設計）鄭珏慧透露，會展站兩層月台層都有預留空間，頃未來鐵路支線發展。現時有關空間由展覽展板分隔，按港府過去透露的鐵路發展計劃，擬建的北港島線項目將途經會展站，供乘客轉乘東鐵。



▼5月5日 新落成會展站直擊▼



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鄭珏慧指，會展站因臨近維港，使用綠色及灰色設計，站內的主體藝術品《水記憶》由藝術家梁志和創作，以一年時間拍攝海港相片，橫跨車站大堂一整幅牆，提示使用車站市民，當朝向相片時，就是向維港方向。

《水記憶》有1200張維港水面照片。（廖雁雄攝）

港鐵過去曾公開一幅會展站車站圖片，「會展」的車站名字，貼在馬賽克雜色磚牆後，乘客將難以看清車站名字，一度受網民批評。港鐵表示，有就有關問題作出改善，現時以淨色馬賽克配上白色字體，變得容易閱讀。

從車站大堂往下一層為往金鐘方向月台，該層牆身設圖片展，介紹東鐵百年歷史，有多張珍貴舊相片，包括沙田谷舊貌及東鐵曾有貨卡運載豬隻的圖片等。

至於站內最底一層，則是往羅湖或落馬洲方向的月台層，該層樓底明顯較高。鄭珏慧解釋，是為配合鐵路軌道位置，港島區地底複雜，增加工程難度。至於該層牆身亦有展覽，展出會展站建造工程資料。港鐵亦放置一枚當時在會展站地盤挖出的二戰炸彈，市民可以親手摸着炸彈感受。

兩層月台層的展覽展板後方亦內藏玄機，鄭珏慧透露，兩層月台層均有預留位置，供未來作新線發展。翻查資料，港府提出的北港島線計劃，曾建議在會展設站，但北港島線項目至今仍在研究階段，尚未拍板落實。

站內收費區設洗手間及育嬰間

車站內收費區亦設有洗手間及育嬰間，客務中心亦料有員工駐守。站內多個商戶都已進駐，將有便利店、麵包店及飯糰店等。

記者參觀車站期間發生小插曲，車站樓梯原來防滑塗層位置，感覺比平常滑溜，有攝影師在樓梯行走期間，就不慎滑倒，幸無大礙。記者檢視站內其餘樓梯，防滑位置設計相同，有同樣問題，而扶手電梯底的視障人士觸覺提示位置，同樣有滑倒的風險。

▼金鐘站擴建部份首曝光▼

