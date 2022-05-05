港府動「尚方寶劍」收粉嶺新運路用地　擬建單幢公屋提供450伙

港府去年宣布引用《收回土地條例》，收回數幅多年來未有發展的私人土地，包括位於粉嶺新運路近黃崗山的的私地，作公營房屋用途。

房屋署向北區區議會提交文件，披露新運路土地的發展詳情，該用地將興建單幢式住宅，可提供約450伙，料可容納約1260人，料最快2027年落成。



粉嶺新運路私人土地，鄰近粉嶺中心，(Google Map街景圖截圖)

新運路土地毗鄰粉嶺中心及明愛粉嶺陳震夏中學，鄰近粉嶺火車站。房屋署指，該幅佔地約0.35公頃的地皮，將會興建1座住宅大樓，可提供約450個單位，料可容納約1,260人，住用及非住用地積比率分別約6.5及約0.65。

房署初步構思項目會提供一所幼兒中心及一所社會保障辦事處，以及綠化休憩設施與兒童遊樂場，另會參照《香港規劃標準與準則》提供泊車位及屋苑管理設施。

最快2027年始落成

房委會正就計劃進行詳細的技術評估包括交通及環境等，以確保有關計劃符合各方面的要求。至於時間表，房署指，按現時的發展計劃，待政府收回土地後，工程預計於 2023 年展開及於2027年落成。

粉嶺新運路用地將興建單幢式住宅，可提供約450伙，料可容納約1260人，最快2027年落成。(房屋署文件)

皇后山擴發展區 增建六座公營房屋涉約4000伙

港府早前決定加大皇后山公屋發展規模，包括將約4.17公頃的政府用地納入其中，房署亦向區議會交代文件，簡述發展詳情。根據計劃，署方擬於該幅總面積約4公頃、屬政府用地的地盤，興建六座約 47 層高的住宅大樓，以及一座約7層高的社會福利設施大樓，擬議最高總地積比率七倍，包括住用及非住用，料可建成約4000個單位，容納約11,300 人。

現時，用地內主要是前皇后山軍營遺留下的建築物及樹羣，城市規劃委員會已於去年底進行公眾諮詢。土木工程拓展署將展開相關的工地平整與基礎設施工程，預計於 2026 年度完成。