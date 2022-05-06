濕地緩衝區｜元朗潭尾闖關　申建36幢住宅涉近萬伙　鬆綁後首申請

去年《施政報告》提出發展「北部都會區」，並傾向解放濕地緩衝區發展住宅。城規會近日接獲新鴻基地產申請，要求將南生圍潭尾段距離后海灣約三公里的濕地緩衝區改劃為「綜合發展包括濕地修復區」，並將毗鄰、現為潭尾方艙醫院的土地改劃為住宅用途，擬合共發展36幢住宅樓宇，以提供近一萬伙單位，相信是《施政報告》提出檢討后海灣濕地及濕地緩衝區發展的規劃指引後，提出的首宗申請個案。



申請文件顯示，擬議發展的地點位於南生圍潭尾段，屬於濕地緩衝區，離后海灣僅約三公里，地盤佔地11.6萬平方米，將以地積比2.25倍發展25幢住宅樓宇，建築物樓高10至29層，並設有一層地庫，預料可提供6,825伙，另會加設三幢政府、機構或社區設施和兩幢會所，合共涉及30幢建築物。項目將提供810個停車位，當中私家車車位佔750個。

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新地稱，選址以荒地為主，形容生態價值屬低至極低，但強調會主動建議在地盤內的西北面，構建一個約2.8公頃的「濕地修復區」，作為濕地改善措施及提升地盤範圍的生態價值，而項目亦會提供佔地17,745平方米的私人休憩用地。

文件又提到，擬議申請能配合北部都會區發展計劃，加上地盤距離將落成的北環站凹頭站僅800米，形容北環線為沿線的土地帶來發展機會，加上房屋需求不斷增加，選址五年前獲批的擬建折扣商場規劃許可已不再適用。

另外，毗鄰上述用地的一幅工業用地亦闖關改劃成「住宅（戊類）」用地，擬議地點包括新鴻基地產早前向港府借地興建的社區隔離設施，以及冠珍醬園。

文件指，計劃以2.7倍地積比發展11幢住宅樓宇，建築物樓高14至29層，並會設有一層地庫，以提供3,115伙，並會設有一座會所和游泳池。文件提到，為滿足區內人口的教育需求，新地已預留6,200平方米用地作小學用途。

▼3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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地盤附近會設「濕地創造區」

兩幅用地合共可提供近一萬伙單位，新地稱，希望項目可做到「城鄉融合、發展與保育並存」，將會採取階梯式佈局，鄰近公屋的一邊樓宇會較高，而面向錦田河的西面和北面會較矮。

新地又稱，建議在地盤北邊及西北邊，面向錦田河及鄰近荒廢池塘的地方，塑造一個面積達 2.8公頃的濕地，形容該「濕地創造區」能提升生態多樣性、提供多樣化的自然棲息地，包括淡水沼澤、蘆葦叢和池塘。

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與冠珍醬園東主達協議 醬油廠遷地盤南面重置

新地稱，項目地盤為熟地，適合長遠發展，至於北面地塊早年已獲規劃許可興建大型特賣場，現時臨時興建的社區隔離設施，而南面地塊則獲准興建酒店，現時主要為大型露天貨倉棕地。惟中間用地被冠珍醬園廠房分隔，不利發展，現時已經與冠珍醬園東主達成協議，首次透過土地規劃調整，將醬油廠於今次地盤南面重置，形容將會發展成「全新及現代化醬園」，延續其香港製造的故事。

新地強調，新地農地業界極為零散，促請政府採取硬靈活的做法，促成更多土地規劃調整項目，善用土地資源。