施政報告｜測量師學會倡減省城規程序　發展濕地緩衝區可人雀共存

新一份《施政報告》下周揭盅，香港測量師學會上月向政府提交建議，涵蓋9大重點，包括減省城市規劃審批流程，學會認為現時不少反對意見都是單一、重覆，拖慢了整個規劃進程，形容減省城規時間是「非常重要嘅舉措」。

對於有消息指，政府擬向濕地緩衝區開刀，學會認為發展濕地早有先例，人工化未必會破壞環境，反而會對有關用地更好，更適合雀鳥棲息、「人雀共存」。



香港測量師學會上月向政府提交建議，涵蓋9大重點，包括減省城市規劃審批流程，認為現時不少反對意見都是單一、重覆，拖慢了整個規劃進程。（林穎嫺攝）

測量師學會8月31日向政府提交施政報告建議，今午交代建議的9大重點。在土地政策方面，土地政策小組主席劉振江表示，城規會和相關政府部門對於類似的城市規劃申請個案的意見和要求不致，增加審批時間，建議政府審視分區計劃大網圖和規劃申請的審批程序，制訂清晰的要求，並統一公私營項目的申請准則，質疑政府對官地的要求非常寬鬆，反問「係咪要將咁多要求放喺私人土地」。

學會：並非要排除公眾諮詢程序

發展局長黃偉綸日前透露，擬修訂城規條例，精簡相關程序，亦有聲音要求減省諮詢機制，劉振江形容，現時不少反對聲音單一又重複，大大拖長了審批時間，直言整個城規概念、城規會、規劃署等架構，經歷過去數年時間的實踐後，有必要再作檢視，「唔值得花太多時間落去」，希望當局能「適當調整」，「減省（城規程序）係必須」，但並不代表當局要排除整個公眾諮詢程序。

被問到對政府有意向濕地緩衝區「開刀」的看法，劉振江表示，「我個人或者學會唔會話唔鼓勵人工化」，若人工化能令周邊環境變好，雀鳥的棲息地亦會有改善，「水係靚嘅、乾淨嘅，啲雀仔自然會嚟」，他又舉例指米埔「好多地方都唔靚」，人工修復了的濕地生物多樣性更佳，而濕地亦非人類不能前往之地，若發展有關緩衝區並無破壞環境是值得研究的方向。

有消息指，政府擬降低「祖堂地」的出售門檻，劉振江認同有關舉措，形容此舉有機會令新界地塊更完整，惟加快類似「強拍」的門檻後，仍要處理「祖堂地」司理的委任問題，政府須一併解決這些棘手問題。至於降低舊樓收購的強拍條件，他亦認為做法能解決目前「釘子戶」的問題，加快重建步伐。

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另外，學會又指，現時發展商只能以地庫興建停車場才能避開地積比限制，惟開闢停車場增加成本之餘，亦將建築時間增加幾倍，對面積細小地盤的發展項目，成本效益差，促請當局重新檢視對新發展及重建項目的相關安排，放寬在地面停車場的地積比，為發展商增加彈性，亦能加快住宅項目推出市場的時間。

促加快重建舊屋

在增加房屋供應方面，房屋政策小組主席林家輝建議當局加快重建50至60年代落成的公屋，並將樓層上限由40層增加至50層，將公屋供應大增25%，並能間接紓緩劏房問題，又提到雖然50層住用層的公屋須預留空間興建「避火層」，可改造成空中花園，增加公屋的適意空間。