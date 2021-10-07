施政報告｜濕地緩衝區發展鬆綁　團體斥等同向地產商「投懷送抱」

新一份《施政報告》建議將新界北發展成「北部都會區」，政府將逐步收回數百公頃私人擁有的濕地和魚塘，惟政府消息人士同時表明，當局傾向讓濕地緩衝區「解禁」，容許放寬發展密度和規限，意味過往一直被視為「發展禁區」的保育地帶，或會一躍成為豪宅、高樓集中地。

公共專業聯盟政策召集人黎廣德批評，濕地緩衝區亦是濕地的一部分，更是政府10多年前的主張，形容發展緩衝區是「自打嘴巴」，等同「公開宣布破壞濕地」，亦是向發展商「投懷送抱」，為本身面對重重發展關卡的濕地緩衝區，變相助發展商送上發展權力，「明益發展商」。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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新一份《施政報告》的《北部都會區發展策略》建議收回700公頃私人濕地和魚塘，「優化管理」，政府消息人士透露，政府傾向保育濕地，而濕地緩衝區則傾向納入發展區作規劃。

黎廣德指，擔心政府「以保育為名，發展為實」，因為對濕地而言，最關鍵的並非業權，而是發展權會否受到限制和規限，若政府有心保育濕地，根本毋須收回有關土地，強調現時已有政策限制濕地的用途，形容一直「相安無事，唔會造成破壞」，「政府突然話要收返濕地，呢個係好令人驚奇，睇唔到同濕地保育本身有咩直接關係」。

落馬洲河套地區約佔100公頃，圍繞該區的濕地及魚塘具高生態價值。（資料圖片／梁鵬威攝）

他續指，政府欲將濕地緩衝區納入規劃，等同發展了濕地，損害濕地的生態，強調緩衝區是濕地保育計劃的一部份，不能切割，有關方案更是政府早年親自提出，現時的做法是「自打嘴巴」，形容實際上是等同「公開宣布破壞濕地」，做法不僅是向發展商「傾斜」，更是「投懷送抱」，為本身不具備濕地緩衝區發展權的發展商，送上發展和建屋的機會。