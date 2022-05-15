東鐵過海｜1910年通車歷百年變遷　英女王揭幕紅磡站　三站待發展

東鐵走過百年路程，經歷過總站搬遷、沿途車站增減、支線停運，甚至行走的路線都因應時代發展而有所改動，印證香港時代變遷。

東鐵線前身、九廣鐵路（英段）於1910年通車，當年由尖沙咀總站起計，全線只有8個車站。隨東鐵過海段通車後，東鐵將再增加兩個車站，總數增至16個，總站更由紅磡伸延到港島的金鐘站。

不過東鐵的發展步伐尚未停下，根據港府已公開的未來鐵路發展規劃中，至少尚有3個車站待發展，包括已拍板興建，接駁北環線及東鐵的古洞站，將於2027年竣工。特首林鄭月娥在任內最後一份《施政報告》中，除提出研究增設白石角站，未來東鐵更會伸延至深圳羅湖，並在現有羅湖站及上水站之間，增設一個初步名為羅湖南站的新車站，服務在羅湖及文錦渡的的商住用途。



九廣鐵路（英段）在1910年最初通車時，由尖沙咀起步，中途經過油麻地站、沙田站、大埔滘站、大埔墟站、粉嶺站，就直通羅湖。通車時位於尖沙咀的九龍總站尚未建成，乘客是在附近臨時總站上落車，至1911年尖沙咀鐘樓的九龍總站才建成。

沙頭角支線使用的車卡沒有上蓋，整個車程需要日曬雨淋。（九鐵網頁圖片）

東鐵曾有支線接通沙頭角 孔嶺站為三級歷史建築

根據鐵路博物館資料，港英政府在1911年4月同意興建一條窄軌鐵路——沙頭角支線，由粉嶺來往沙頭角，並於1912年4月通車。該支線全長7.25英哩，中途設3個車站，車程需時55分鐘。

惟沙頭角支線使用的列車車卡沒有上蓋，乘客需要日曬雨淋。支線使用16年後，隨沙頭角公路於1928年落成，就正式停運，至於屬沙頭角支線的孔嶺站，建築則一直保留至今，更被評為三級歷史建築。

配合新界發展，東鐵多年來都先後加入了多個新車站，最早增設的是上水站，於1930年啟用；後來崇基學院於1951年於馬料水開立，港府於1956年加設馬料水站，至1963年香港中文大學成立，該站就易名為大學站；隨沙田馬場在1978年開幕，東鐵亦於同年增設馬場站。

步入電氣化時代 九龍塘、火炭及太和站相繼投入服務

隨着新市鎮在70至80年代發展，火車亦進入電氣化時代，東鐵於1982年增加九龍塘站、並隨後在1985及1989年設立火炭站及太和站。

舊大埔墟站現時為鐵路博物館 策誠軒前身為大埔滘站

值得一提的是，現時大埔墟站與九廣鐵路最初設立的大埔墟站位置不同，現址為1983年設立的新大埔墟站，而舊大埔墟站及大埔滘站於同年停運，舊大埔墟站被改建為香港鐵路博物館，而大埔滘站現時則重建成九鐵職員宿舍策誠軒。而策誠軒於2020年起，已借出營運過渡房屋。

大埔滘站及舊大埔墟站在1983年，現時大埔墟站建成後已停用，但兩個車站仍然「有跡可尋」。其中舊大埔墟站現時為鐵路博物館，展示香港鐵路發展。大埔滘站則在車站拆卸後，重建為九鐵職員宿舍策誠軒，早前部份單位已交房協改裝成過渡房屋。

設於尖沙咀的九龍總站，現在只剩下尖沙咀鐘樓，該車站於1911年建成，一直服務至1975年。九鐵於60年代進行一系列現代化工程，包括把東鐵總站由尖沙咀遷到紅磡，位於紅磡的九龍站於1975年建成，車站揭幕禮更由當時首次訪港的英女王伊利沙伯二世主禮。

九龍站於1995年再展開翻新工程，更名為紅磡站，沿用至今。2004年隨尖東站啟用，東鐵一度將總站延至尖東站，2009年九龍南線通車，東鐵總站又回歸紅磡。不過，在東鐵線過海段通車後，東鐵總站將會由紅磡站改為金鐘站，而紅磡站現有的東鐵月台亦會停用，轉用位於車站新擴建部份的新月台。

羅湖站將北移深圳境內 古洞站、白石角站、羅湖南站待發展

東鐵綫的發展亦未有停步，現時設14個車站的東鐵，隨過海段通車後，車站總數增至16個。未來東鐵尚有3個新車站待發展，政府於去年《施政報告》宣布，將會在大學站與大埔墟站之間增設白石角站，亦會把現時羅湖站伸延到深圳境內，在羅湖及上水站之間，增設羅湖南站；而屬落馬洲支線，接駁未來北環線的古洞站，已拍板興建，更會在2027年竣工。

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