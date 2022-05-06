東鐵｜12卡「烏蠅頭」列車今退役　大批鐵路迷趕乘尾班車：好可惜

東鐵線過海段將於本月15日通車，意味着12卡的中期翻新列車即將退役。俗稱「烏蠅頭」的12卡列車尾班車於今日（6日）下午1時於紅磡站開出，約中午12時已見不少鐵路迷在紅磡站守候。有鐵路迷曾於1999年乘搭最後一班「黃頭」電氣化火車，今日亦特意請假來見證「烏蠅頭」的最後一班車。

有鐵路迷打扮成內地列車站長，坦言對12卡列車退役感十分可惜，希望將來可作展覽，並笑言「舊嘅唔去新嘅唔嚟，希望九卡車捱得住啦」。



今日在紅磡站，不少鐵路迷一早到達紅磡站。邵先生今日特意請假來乘搭最後一程12卡列車，他又帶同1999年電氣化火車退役最後一程車資料，並指12卡列車座位佈置可看到外面風景，「無咗之後都好可惜，以後就一式一樣咁嘅設計，『烏蠅頭』設計係零零舍舍有啲唔同」，形容感覺有如被時代淘汰。他又稱，在12卡列車的最後一程，將為12卡列車「影多啲相，以後永遠留喺腦海入面」。

▼12卡「烏蠅頭」列車即將退役▼



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鐵路迷陳先生︰由細到大同屋企人一齊坐呢架車返大陸同深圳 真係好開心

鐵路迷陳先生則因擔心太多人十分擠逼，故早上8至9時便到達紅磡站，他認為12卡列車是集體回憶，對其退役感十分可惜同遺憾，「不過可以坐咗咁耐都好開心，由細到大同屋企人一齊坐呢架車返大陸同深圳真係好開心。」他又直言已將「烏蠅頭」列車視作朋友一樣，是十分寶貴的回憶，會為12卡列車尾班車拍片，讓大家留念。

謝先生︰舊嘅唔去新嘅唔嚟

謝先生今日特意穿著內地列車站長的制服，他笑言「重要嘅日子隆重啲去記念，因為40年嘅列車最終要榮休啦，坐咗咁多年」。他又認為「舊嘅唔去新嘅唔嚟，希望九卡車捱得住啦」，並直言擔心九卡車運載力不足。

謝先生今日特意穿上內地列車站長的制服，因「「重要嘅日子隆重啲去記念」 。（黃金棋攝）

▼東鐵列車演變▼

