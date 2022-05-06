東鐵｜英製12卡列車尾班車開出　港鐵李家潤︰歡迎提供保育建議

本港鐵路電氣化40年，首代列車由「黃頭車」變身成「烏蠅頭」，12卡的中期翻新列車車隊亦宣告在今日（6日）「榮休」。港鐵特別為列車舉辦榮休活動，尾班車約下午1時，由紅磡站駛到沙田站，完成最後一程車。在中午12時左右，已有不少市民到紅磡站，準備送別東鐵的最後一班英製列車。

有鐵路迷曾於1999年乘搭最後一班電氣化火車，今日亦特意請假來見證「烏蠅頭」的尾班車。尾班車在下午1時9分從紅磡出發，10多分鐘後駛到沙田，並於沙田站停泊至下午3時，供市民在場拍照。



▼5月6日 東鐵12卡列車退役 40年服務歷史終結▼



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市民特意請假坐尾班車︰無咗之後都好可惜

今日在紅磡站，不少鐵路迷一早到達紅磡站。邵先生今日特意請假來乘搭最後一程12卡列車，他又帶同1999年電氣化火車退役，乘坐當時尾班車的證書到場。邵指，12卡列車座位佈置可看到外面風景，「無咗之後都好可惜，以後就一式一樣咁嘅設計，『烏蠅頭』設計係零零舍舍有啲唔同」，覺得有如被時代淘汰。他又稱，最後一程將為12卡列車「影多啲相，以後永遠留喺腦海入面」。

鐵路迷陳先生則因擔心太多人十分擠逼，故早上8至9時便到達紅磡站，他認為12卡列車是集體回憶，對其退役感十分可惜同遺憾，「不過可以坐咗咁耐都好開心，由細到大同屋企人一齊坐呢架車返大陸同深圳真係好開心」。他又直言已將「烏蠅頭」列車視作朋友一樣，是十分寶貴的回憶，會為12卡列車尾班車拍片，讓大家留念。

▼12卡「烏蠅頭」列車退役▼



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英製列車車隊前後服務香港40年

中期翻新列車本為有黃色搶眼車頭設計的首代電氣化火車，因要配合乘客需求，於90年代翻新至現時模樣，並在1997年繼續服務。英製列車車隊前前後後在港運作40年，中期翻新後亦經歷四分一個世紀，終因東鐵再次走向下一階段，為着過海段通車而需要退役。

中期翻新列車因其車頭外貌而獲得「烏蠅頭」的稱號，1997年在翻新後，一直每天來回東鐵沿綫各站，服務新界東及新界北居民。列車最大特色，是有全港鐵路最長車卡，共有12卡，並仍然保留火車「打對面」的座位排列。

港鐵車務總監李家潤︰列車服務香港40年

港鐵在沙田站亦為列車舉行榮休儀式。港鐵車務總監李家潤表示，1982年5月6日下午2時，「烏蠅頭」前身的黃頭列車，正式在東鐵路段投入服務，見證香港40年變化。他指，列車退役後，部份組件會送予學校及社區組織，部份組件經改裝，安裝在長者家中成為防滑設備，若市民有保育列車的意見，歡迎向港鐵提供建議。

港鐵12卡中期翻新列車今日榮休，早上仍有載客服務，港鐵為列車貼上「感謝你」字句。（圖片由FB專頁「甘い雨の司祭 - 名鉄哥」提供）

今早仍有12卡列車提供服務

《香港01》記者今早（6日）到港鐵大圍站觀察，東鐵往紅磡方向班次平均約三分鐘一班，主要以九卡車為主，至接近九時突然有一列「烏蠅頭」12卡列車駛至，有不少由屯馬線轉乘的乘客趕至，數個車卡比較「逼爆」，以車頭方向最為嚴重，需要月台助理出手呼籲「企入少少」。

由於東鐵線過海後，受港島兩個車站空間所限，並要採用新信號系統，中期翻新列車於去年2月起，逐步退下火線，部份車卡更被拍攝到已經被「劏」，取而代之的是韓製九卡列車。近月起，12卡列車已愈來愈少現身，繁忙時間有時亦只見九卡車。

港鐵早前宣布，中期翻新列車將在今日最後服務，未來會否在其他地方可以看到，仍然是未知之數，港鐵曾透露有意保留一列中期翻新列車，或提供予教學機構使用，但細節未定。

▼東鐵列車演變▼

