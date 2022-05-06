北角車禍死因　補習老師稱上一刻見人捲車底　下一刻自己亦躺在地

2018年12月一個下午，有校巴從北角熙和街突向下衝，並釀成5死意外，死因庭今(6日)續就事件作研訊，曾在意外中受重傷的一名年輕補習老師作供，她稱當日在上班時，行經該處時聽到有人大叫，便轉頭向後望，見一名男子在車頭被捲入車底，她再有意識時已躺在地上，全身疼痛。她的頭、面、肝及盤體等多處受傷，並曾在深切治療部留醫兩天，今在庭上作供仍拒絕再看事發的片段。聆訊下周二續。



5名死者：印尼華僑YIP WILLY（89歲）、楊文根（77歲）、何玉珍（80歲，女）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲，女）。車禍發生於2018年12月10日一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角熙和街及英皇道一帶發生意外致5死及多人重傷。

補習老師雷曉琪稱當日見校巴士機在車頭被捲入車底，之後不知發生甚麼事，恢復知覺自己亦躺在地上，全身痛楚。(劉安琪攝)

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上班路上聽到有人大叫

補習老師雷曉琪稱，她當日下午出門上班，途經長康街的明星海鮮酒家時，聽到後方有人大叫，便回頭望，見一輛校巴正向前衝，該車的司機吳耀宗則在車頭中間，片刻後便被捲入車底。雷立刻轉身離開，惟之後就不知發生了何事，再有意識時已躺在地上。

恢復知覺後感全身痛楚

她恢復知覺後覺周遭十分嘈吵，全身都感到痛楚。她被送往醫院搶救，其面部、頭部、肝、盆骨受傷，在深切治療部留醫兩天後，才被轉到普通病房，並留醫至同月21日出院。雷今在庭上表示不想翻看案發當日的片段，僅透過片段截圖認出她當時身處的位置。

校巴從毓路衝下至多人死傷。(詳看下圖)

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見女子被拖行店外留下一女鞋

在長康街經營髮型店的袁慧珊則指，其店舖的外牆為落地玻璃設計。當日下午她站在正門位置時，目擊一輛校巴高速駛過，並有一邊車軩鏟上了行人路，右後車軩則拖著一名女子向前衝。該女子身上的一隻鞋之後遺留在髮型店外約一米位置，司機吳耀宗則倒臥在明星海鮮酒家門外。

菲律賓司機以為會死閉上眼睛

研訊主任亦讀出菲律賓司機Velasco Silestre 的口供，他稱當日將車停泊在長康街後，到附近酒樓買飯離開，見到一架校巴從斜路衝下，司機在車前中間位置，狀似欲將車向後推，但他很快便被捲入車底。與此同時，有一名女子在車的右前方，Velasco出於本能反應將其推在一邊，他亦向後退。惟Velasco之後仍遭張開的左邊車門撞到右臂，他當下一度以為自己會死，便合上了雙眼，其後再張開眼睛見到校巴司機躺在馬路上。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019